Расслабляющие массажные свечи: рецепт для создания атмосферы домашнего спа

Массажные свечи — это один из способов сделать ваше времяпрепровождение дома более расслабляющим. Они наполняют воздух приятными ароматами и создают атмосферу уюта. Процесс их изготовления прост и интересен, а результат — просто потрясающий. Вам понадобятся всего лишь несколько ингредиентов и немного терпения, чтобы воссоздать этот рецепт от femina.in.
Зажгите свечу и наслаждайтесь расслабляющим ароматом. А через некоторое время расплавленный воск можно использовать как увлажняющий крем для проведения массажа. Благодаря, натуральным ингредиентам и эфирным маслам кожа, после проведения процедуры, станет мягкой и гладкой.
Теперь у вас есть прекрасная возможность создать дома уютную атмосферу спа - салона и побаловать себя расслабляющим массажем.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.