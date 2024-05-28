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Расслабляющие массажные свечи: рецепт для создания атмосферы домашнего спа

Изготовление массажных свечей дома: лёгкий путь к релаксации

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Массажные свечи — это один из способов сделать ваше времяпрепровождение дома более расслабляющим. Они наполняют воздух приятными ароматами и создают атмосферу уюта. Процесс их изготовления прост и интересен, а результат — просто потрясающий. Вам понадобятся всего лишь несколько ингредиентов и немного терпения, чтобы воссоздать этот рецепт от femina.in.

Изготовление массажных свечей дома: лёгкий путь к релаксации
Фото: flickr. com by lindsay.dee.bunny is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты

  • 100 граммов соевого воска
  • 50 мл миндального масла
  • 1 чайная ложка масла витамина Е
  • 40 капель эфирных масел
  • Свечные фитили
  • Стеклянные банки

Метод приготовления

  1. Растопите соевый воск в микроволновой печи.
  2. Подготовьте стеклянные банки, установив в них фитили.
  3. Добавьте витамин Е, миндальное масло и выбранные эфирные масла в расплавленный воск.
  4. Хорошо перемешайте и дайте смеси чуть остыть.
  5. Залейте получившуюся массу в стеклянные банки с фитилями.
  6. Дайте свечам застыть.

Как применять массажную свечу

Зажгите свечу и наслаждайтесь расслабляющим ароматом. А через некоторое время расплавленный воск можно использовать как увлажняющий крем для проведения массажа. Благодаря, натуральным ингредиентам и эфирным маслам кожа, после проведения процедуры, станет мягкой и гладкой.

Теперь у вас есть прекрасная возможность создать дома уютную атмосферу спа - салона и побаловать себя расслабляющим массажем.

Красивый DIY-подарок на 14 февраля - сделайте массажную свечу своими руками!
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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