Любая собака сойдет с ума от этого: три самые необычные фобии четвероногих друзей

Кинологи назвали 3 главных страха любой собаки

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Храбрые собаки тоже могут испытывать страх по объективным причинам.

Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Все знают, что животные боятся громких звуков, поэтому многие начинают вести себя странно во время грозы или фейерверков.

Собака может испугаться других собак, что вполне объяснимо. Но у питомцев могут быть и более неожиданные фобии, о которых мы не всегда догадываемся.

Какие это фобии

Страх перед почтальонами и работниками издательств Наверняка вы замечали, как собака облаивает почтальона. Не стоит считать это признаком агрессии. Часто лай — это способ прогнать пугающего незнакомца.

Почему же работники почты и издательств так пугают собак? Причина проста: они пахнут краской, с которой контактируют при работе с печатной продукцией. Боязнь одиночества Эксперты выяснили, что собаки относятся к хозяевам с нежностью и считают их своей "мамой".

Поэтому животные боятся остаться без любимого человека.

Это часто происходит из-за травмирующего опыта. Собаки, которых забывали на даче, у магазина, на улице или оставляли дома на долгое время, боятся одиночества.

Трудно сказать, как собаки воспринимают машины и транспорт. Молодые и неопытные животные могут пугаться большого, быстро движущегося объекта с громкими звуками.

Однако этот страх обычно проходит со временем.