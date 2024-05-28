Развитие страхового рынка: включение риска терактов в полисы страхования от несчастных случаев

Дроны и теракты: страховые компании адаптируются к новым рискам

1:25 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно информации, предоставленной аналитиками страховой компании "Капитал-полис", типичные договоры страхования имущества обычно не охватывают риски военного конфликта, а включение в покрытие риска теракта считается дополнительной опцией, доступной в некоторых страховых компаниях.

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В связи с тем, что в текущей обстановке случаи падения дронов часто рассматриваются как инциденты с террористическим характером и приводят к возбуждению уголовных дел по статье "терроризм", наличие в страховом покрытии риска "террористические акты" фактически обеспечивает возмещение ущерба от таких атак. Компания "Капитал-полис" исторически не предоставляла договоры страхования от терактов и не является членом РАТСП.

Представители компании отметили, что практика по подобным случаям еще не сложилась, и возможны ситуации, когда государство возместит ущерб, вызванный атакой дрона, но клиенты страховых компаний обратятся за дополнительной компенсацией в соответствии с договором страхования, как сообщает "Деловой Петербург".

"С одной стороны, компенсация от государства может и не покрыть ущерб полностью, с другой стороны, выплаты должны носить именно характер компенсации, т. е. не допускать незаконного обогащения при их дублировании", — пояснили в компании "Капитал-полис".