Фетучини Альфредо: несмотря на сложное название, готовить эту пасту просто
Фетучини Альфредо: итальянская паста с нежнейшим сливочным соусом
1:32
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28.05.2024 07:22
Фетучини Альфредо — это классическое и вкусное блюдо, которое состоит из пасты фетучини и нежного
сливочного соуса. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: commons.wikimedia.org by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты:
250 г фетучини,
Соль по вкусу,
50 г сливочного масла,
100 мл сливок (опционально),
100 г тёртого пармезана,
молотый чёрный перец по вкусу.
Приготовление:
Отварите фетучини в подсоленной воде до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг, но не старательно стряхивайте всю воду, чтобы паста оставалась слегка влажной.
В сотейнике на слабом огне растопите сливочное масло и снимите с огня. По желанию, можно добавить сливки для получения кремовой консистенции соуса. Перемешивайте постоянно.
Добавьте сваренную пасту в сотейник с помощью кулинарных щипцов. Пасту не нужно слишком пересушить, поэтому не стряхивайте всю воду с неё. Повысьте огонь до среднего и перемешайте пасту.
Добавьте половину тёртого пармезана и хорошо перемешайте. При необходимости, можно добавить еще немного воды, в которой варилась паста. Посыпьте оставшимся сыром и еще раз хорошо перемешайте.
Выложите пасту на сервировочное блюдо и посыпьте молотым чёрным перцем.
Теперь ваша фетучини Альфредо готова к подаче. Наслаждайтесь нежным и ароматным блюдом!
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Я никогда не ел ТАКОЙ ВКУСНОЙ ПАСТЫ! Феттучини Альфредо Рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру