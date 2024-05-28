Фетучини Альфредо: несмотря на сложное название, готовить эту пасту просто

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Фетучини Альфредо: итальянская паста с нежнейшим сливочным соусом

1:32
Еда

Фетучини Альфредо — это классическое и вкусное блюдо, которое состоит из пасты фетучини и нежного сливочного соуса. Рассказываем, как его приготовить.

Фетучини Альфредо: итальянская паста с нежнейшим сливочным соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 250 г фетучини,
  • Соль по вкусу,
  • 50 г сливочного масла,
  • 100 мл сливок (опционально),
  • 100 г тёртого пармезана,
  • молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите фетучини в подсоленной воде до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг, но не старательно стряхивайте всю воду, чтобы паста оставалась слегка влажной.
  2. В сотейнике на слабом огне растопите сливочное масло и снимите с огня. По желанию, можно добавить сливки для получения кремовой консистенции соуса. Перемешивайте постоянно.
  3. Добавьте сваренную пасту в сотейник с помощью кулинарных щипцов. Пасту не нужно слишком пересушить, поэтому не стряхивайте всю воду с неё. Повысьте огонь до среднего и перемешайте пасту.
  4. Добавьте половину тёртого пармезана и хорошо перемешайте. При необходимости, можно добавить еще немного воды, в которой варилась паста. Посыпьте оставшимся сыром и еще раз хорошо перемешайте.
  5. Выложите пасту на сервировочное блюдо и посыпьте молотым чёрным перцем.

Теперь ваша фетучини Альфредо готова к подаче. Наслаждайтесь нежным и ароматным блюдом!

Я никогда не ел ТАКОЙ ВКУСНОЙ ПАСТЫ! Феттучини Альфредо Рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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