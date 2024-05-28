Фетучини Альфредо: несмотря на сложное название, готовить эту пасту просто

Фетучини Альфредо: итальянская паста с нежнейшим сливочным соусом

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Фетучини Альфредо — это классическое и вкусное блюдо, которое состоит из пасты фетучини и нежного сливочного соуса. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: commons.wikimedia.org by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

250 г фетучини,

Соль по вкусу,

50 г сливочного масла,

100 мл сливок (опционально),

100 г тёртого пармезана,

молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите фетучини в подсоленной воде до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг, но не старательно стряхивайте всю воду, чтобы паста оставалась слегка влажной. В сотейнике на слабом огне растопите сливочное масло и снимите с огня. По желанию, можно добавить сливки для получения кремовой консистенции соуса. Перемешивайте постоянно. Добавьте сваренную пасту в сотейник с помощью кулинарных щипцов. Пасту не нужно слишком пересушить, поэтому не стряхивайте всю воду с неё. Повысьте огонь до среднего и перемешайте пасту. Добавьте половину тёртого пармезана и хорошо перемешайте. При необходимости, можно добавить еще немного воды, в которой варилась паста. Посыпьте оставшимся сыром и еще раз хорошо перемешайте. Выложите пасту на сервировочное блюдо и посыпьте молотым чёрным перцем.

Теперь ваша фетучини Альфредо готова к подаче. Наслаждайтесь нежным и ароматным блюдом!