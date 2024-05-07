Сливочный соус с горчицей, виски и орехами пекан: вкусное дополнение к стейку из говяжьей вырезки

Этот оригинальный сливочный соус станет отличным дополнением к филе лосося, стейку из говяжьей вырезки или даже к овощам.
Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
1/4 стакана несолёного сливочного масла
1/4 стакана нарезанных орехов пекан
1/2 стакана виски
1/2 стакана густых сливок
2 столовые ложки дижонской горчицы
1 столовая ложка кленового сиропа
Соль и белый перец по вкусу
Приготовление
Растопите сливочное масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте нарезанные орехи пекан и перемешивайте до появления аромата, около 2 минут. Снимите кастрюлю с огня и переложите орех пекан в небольшое блюдо.
Верните кастрюлю на огонь, влейте виски и дайте испариться алкоголю. Добавьте сливки, дижонскую горчицу и кленовый сироп, перемешайте. Доведите до слабого кипения и варите, пока соус слегка не загустеет, 1–2 минуты. Приправить солью и перцем.
Добавьте нарезанные орехи пекан обратно в соус и сразу же подавайте.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Соус к ШАШЛЫКУ и к любому мясу! Самый ВКУСНЫЙ и Простой РЕЦЕПТ!