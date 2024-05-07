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Сливочный соус с горчицей, виски и орехами пекан: вкусное дополнение к стейку из говяжьей вырезки

Сливочный соус с горчицей и виски: оригинальный рецепт

Еда

Этот оригинальный сливочный соус станет отличным дополнением к филе лосося, стейку из говяжьей вырезки или даже к овощам.

Сливочный соус с горчицей и виски: оригинальный рецепт
Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1/4 стакана несолёного сливочного масла
  • 1/4 стакана нарезанных орехов пекан
  • 1/2 стакана виски
  • 1/2 стакана густых сливок
  • 2 столовые ложки дижонской горчицы
  • 1 столовая ложка кленового сиропа
  • Соль и белый перец по вкусу

Приготовление

  1. Растопите сливочное масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте нарезанные орехи пекан и перемешивайте до появления аромата, около 2 минут. Снимите кастрюлю с огня и переложите орех пекан в небольшое блюдо.
  2. Верните кастрюлю на огонь, влейте виски и дайте испариться алкоголю. Добавьте сливки, дижонскую горчицу и кленовый сироп, перемешайте. Доведите до слабого кипения и варите, пока соус слегка не загустеет, 1–2 минуты. Приправить солью и перцем.
  3. Добавьте нарезанные орехи пекан обратно в соус и сразу же подавайте.
Соус к ШАШЛЫКУ и к любому мясу! Самый ВКУСНЫЙ и Простой РЕЦЕПТ!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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