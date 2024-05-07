Сливочный соус с горчицей, виски и орехами пекан: вкусное дополнение к стейку из говяжьей вырезки

Сливочный соус с горчицей и виски: оригинальный рецепт

Этот оригинальный сливочный соус станет отличным дополнением к филе лосося, стейку из говяжьей вырезки или даже к овощам.

Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1/4 стакана несолёного сливочного масла

1/4 стакана нарезанных орехов пекан

1/2 стакана виски

1/2 стакана густых сливок

2 столовые ложки дижонской горчицы

1 столовая ложка кленового сиропа

Соль и белый перец по вкусу

Приготовление

Растопите сливочное масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте нарезанные орехи пекан и перемешивайте до появления аромата, около 2 минут. Снимите кастрюлю с огня и переложите орех пекан в небольшое блюдо. Верните кастрюлю на огонь, влейте виски и дайте испариться алкоголю. Добавьте сливки, дижонскую горчицу и кленовый сироп, перемешайте. Доведите до слабого кипения и варите, пока соус слегка не загустеет, 1–2 минуты. Приправить солью и перцем. Добавьте нарезанные орехи пекан обратно в соус и сразу же подавайте.