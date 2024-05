Сливочный соус с горчицей, виски и орехами пекан: вкусное дополнение к стейку из говяжьей вырезки

Этот оригинальный сливочный соус станет отличным дополнением к филе лосося, стейку из говяжьей вырезки или даже к овощам.

Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic