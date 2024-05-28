Внешний вид автомобиля может многое рассказать о характере его владельца, считает врач-психотерапевт Евгений Фомин.
В беседе с изданием "Газета.Ru" он отметил, что чистота машины свидетельствует о пунктуальности и скрупулезности владельца, в то время как грязный автомобиль указывает на безразличие к мнению окружающих.
Цвет кузова также важен: черный и белый говорят о стремлении не выделяться, тогда как яркие оттенки выбирают те, кто любит быть в центре внимания. Тонировка автомобиля, особенно глухая, запрещенная в РФ, демонстрирует агрессивный настрой владельца и его готовность бросить вызов обществу, подытожил эксперт.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.