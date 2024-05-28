Стало известно, что внешний вид вашей машины расскажет о вашем характере

Что внешний вид машины говорит о её владельце: мнение психотерапевта

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Внешний вид автомобиля может многое рассказать о характере его владельца, считает врач-психотерапевт Евгений Фомин.

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В беседе с изданием "Газета.Ru" он отметил, что чистота машины свидетельствует о пунктуальности и скрупулезности владельца, в то время как грязный автомобиль указывает на безразличие к мнению окружающих.

Цвет кузова также важен: черный и белый говорят о стремлении не выделяться, тогда как яркие оттенки выбирают те, кто любит быть в центре внимания. Тонировка автомобиля, особенно глухая, запрещенная в РФ, демонстрирует агрессивный настрой владельца и его готовность бросить вызов обществу, подытожил эксперт.