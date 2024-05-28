Покупка спортивной LADA: вас ждут неожиданные расходы

Скрытые расходы владельцев спортивных версий LADA: что нужно знать перед покупкой

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Спортивные версии автомобилей LADA, выпускаемые дочерним предприятием LADA Sport, отличаются от стандартных моделей внешним видом, салоном и техническими характеристиками, а также более высокой ценой.

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Например, LADA Vesta SportLine стоит от 2 175 900 рублей, что значительно дороже стандартной версии. Однако владельцам спортивных LADA приходится сталкиваться с дополнительными расходами на обслуживание и ремонт.

Стоимость запчастей для спортивных моделей значительно выше: передний бампер для LADA Vesta Sport стоит 77 697 рублей, тогда как для обычной Vesta — 4 958 рублей. Такая разница наблюдается по многим позициям, включая амортизаторы и тормоза. Эти скрытые расходы могут стать неприятным сюрпризом для владельцев спортивных LADA.