Ольга Бузова поздравила с чемпионством в РПЛ клуб "Зенит"

Бузова поздравила фк "Зенит": "это характер, которы отличает жителей Петербурга"

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова высказала поздравления спортсменам петербургского "Зенита", которые одержали победу в чемпионате Российской Премьер-Лиги.

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Бузова считает, что выиграть команде помог характер, который "отличает жителей Петербурга".

"Быть чемпионом всегда тяжело. По себе могу сказать. Сохранить золото порой гораздо сложнее, чем взять в первый раз. Чемпионат был очень интересный. Всегда держал интригу. Заслуженная победа "Зенита", сложная. Мне приятно. "Зенит" — чемпион!", — приводит слова Бузовой телеканал "Матч ТВ".

Ольга вспомнила, что она с детства в Питере болела за эту команду. В завершении 30 туров российского чемпионата "Зенит" набрал 57 очков и лидировал в таблице РПЛ.

Клуб под руководством Сергея Семака взял золото шестой раз подряд.