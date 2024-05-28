Ольга Бузова поздравила с чемпионством в РПЛ клуб "Зенит"

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова высказала поздравления спортсменам петербургского "Зенита", которые одержали победу в чемпионате Российской Премьер-Лиги.
Бузова считает, что выиграть команде помог характер, который "отличает жителей Петербурга".
"Быть чемпионом всегда тяжело. По себе могу сказать. Сохранить золото порой гораздо сложнее, чем взять в первый раз. Чемпионат был очень интересный. Всегда держал интригу. Заслуженная победа "Зенита", сложная. Мне приятно. "Зенит" — чемпион!", — приводит слова Бузовой телеканал "Матч ТВ".
Ольга вспомнила, что она с детства в Питере болела за эту команду. В завершении 30 туров российского чемпионата "Зенит" набрал 57 очков и лидировал в таблице РПЛ.
Клуб под руководством Сергея Семака взял золото шестой раз подряд.
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