Вино с отечественным оттенком: рестораны в России будут обязаны выделять место для местной продукции

Российские рестораторы скоро могут столкнуться с новым требованием — выделить квоту для вин отечественного производства в своём меню.
Этот вопрос активно обсуждается представителями Министерства промышленности и торговли, Министерства сельского хозяйства и ресторанного бизнеса, сообщают "Известия".
По словам главы департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никиты Кузнецова, обязательная доля отечественного вина в меню ресторанов может составить от 10 до 20 процентов от общего числа наименований.
Эта инициатива была представлена на форуме "Неделя российского ритейла". Представитель ведомства отметил, что в настоящее время готовится соответствующий законопроект, над которым ведётся работа.
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