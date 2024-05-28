Вино с отечественным оттенком: рестораны в России будут обязаны выделять место для местной продукции

Рестораторы в РФ будут обязаны выделить квоту в меню для отечественных вин

Российские рестораторы скоро могут столкнуться с новым требованием — выделить квоту для вин отечественного производства в своём меню.

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Этот вопрос активно обсуждается представителями Министерства промышленности и торговли, Министерства сельского хозяйства и ресторанного бизнеса, сообщают "Известия".

По словам главы департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никиты Кузнецова, обязательная доля отечественного вина в меню ресторанов может составить от 10 до 20 процентов от общего числа наименований.

Эта инициатива была представлена на форуме "Неделя российского ритейла". Представитель ведомства отметил, что в настоящее время готовится соответствующий законопроект, над которым ведётся работа.