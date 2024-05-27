Чем подкормить лук для хорошего урожая?

Правильно подкармливаем лук

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Лук - одна из самых популярных овощных культур, которая используется в кулинарии по всему миру. Он богат не только вкусом и ароматом, но и полезными веществами, такими как витамины, минералы и антиоксиданты. Чтобы получить хороший урожай лука, необходимо правильно подкормить растение.

Фото: Own work by Vidor is licensed under the public domain

Первое, что нужно учитывать при подкормке лука - это его фаза роста. В начале вегетационного периода, когда растение только начинает расти, необходимо обеспечить ему достаточное количество азота. Для этого можно использовать органические удобрения, такие как перегнои или компост. Они не только обогатят почву азотом, но и улучшат ее структуру.

Во время формирования луковицы, когда растение активно накапливает питательные вещества, необходимо подкормить его фосфором и калием. Фосфор способствует развитию корневой системы и укреплению стебля, а калий повышает устойчивость растения к болезням и стрессовым условиям. Для этого можно использовать специальные минеральные удобрения, которые содержат эти элементы в оптимальном соотношении.

Также важно помнить, что лук любит кислую почву, поэтому перед посадкой рекомендуется проверить ее кислотность и при необходимости подкислить ее. Для этого можно использовать азотную кислоту или специальные кислотообразующие удобрения.

Но помимо правильной подкормки, необходимо также обеспечить растению достаточное количество влаги и света. Лук любит солнечные места и регулярный полив. Но при этом не стоит переусердствовать с поливом, чтобы не вызвать гниение корней.

Также стоит учитывать, что лук - культура многолетняя, поэтому для получения хорошего урожая в следующем году, необходимо правильно уходить за растением в текущем сезоне. После сбора урожая, рекомендуется подкормить почву органическими удобрениями и периодически рыхлить ее, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.