Преимущества серого: идеальный цвет для уютной и стильной кухни

Известен лучший цвет для кухни

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Хозяйки проводят много времени на кухне, поэтому её оформление играет важную роль.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Выбор цвета стен и мебели следует рассматривать серьезно, поскольку это влияет на атмосферу и комфорт кухни.

Эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино из "БелНовости" рекомендует серый цвет как идеальный выбор для кухни. Серый практичен, скрывает загрязнения и при этом создаёт спокойную атмосферу. Кроме того, он легко сочетается с разнообразными яркими акцентами.

Классические цвета, такие как белый и черный, также подходят, но лучше добавить что-то для разнообразия.

Синий цвет придаст кухне стильный вид, сохраняя при этом приятную атмосферу.

Зелёный цвет тоже отлично подойдет, создавая ощущение комфорта и уюта для хозяйки.