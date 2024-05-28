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Можно ли использовать опилки в огороде

Опилки в огороде: плюсы и минусы

2:17
Садоводство » Советы

Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?

Опилки в огороде: плюсы и минусы
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Centenaro (cl. 1980) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ответ на этот вопрос неоднозначен. С одной стороны, опилки могут быть полезны для растений. Они содержат много органических веществ, которые могут улучшить почву и обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Кроме того, опилки могут служить как мульча, защищая почву от пересыхания и сорняков.

Однако, есть и негативные моменты. Во-первых, опилки могут привлечь вредителей, таких как термиты и муравьи. Они могут использовать опилки в качестве материала для строительства своих гнезд, что может нанести вред растениям. Кроме того, опилки могут привлечь и других вредителей, таких как улитки и слизни, которые могут нанести вред огороду.

Ещё одним недостатком использования опилок в огороде является их кислотность. Опилки из хвойных пород деревьев могут повысить кислотность почвы, что может негативно сказаться на росте растений. Кроме того, опилки могут препятствовать проникновению воздуха и воды в почву, что может привести к ее заболачиванию.

Также стоит учитывать, что опилки могут быть загрязнены химическими веществами, такими как краски или лаки, которые использовались при обработке дерева. Это может негативно сказаться на качестве овощей и фруктов, выращенных на такой почве.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование опилок в огороде имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Если вы всё же решите использовать их, то следует учитывать несколько моментов. Во-первых, не стоит использовать опилки из хвойных пород деревьев, так как они могут повысить кислотность почвы. Во-вторых, перед использованием опилок, следует убедиться, что они не загрязнены химическими веществами. И, наконец, не стоит использовать опилки в больших количествах, чтобы избежать привлечения вредителей и заболачивания почвы.

Опилки и зола творят чудеса. Почва улучшается на глазах!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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