Учёные из США рассказали, как часто нужно тренироваться для поддержания психического здоровья

Учёные из США назвали оптимальную частоту тренировок для психического здоровья

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Исследование, проведённое учёными из Йельского и Оксфордского университетов, показало, что физическая активность оказывает положительное влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Brittany Carlson (USAG Stuttgart)

В ходе исследования, опубликованного в журнале Lancet Psychiatry Journal, изучалось влияние различных уровней физической активности на психическое здоровье.

Результаты исследования показали, что наиболее благоприятное воздействие на психическое здоровье оказывает физическая активность три-пять раз в неделю продолжительностью 45 минут. Такой уровень активности снижает уровень стресса и улучшает настроение.

Однако был также определён порог, при превышении которого положительный эффект снижается. Те, кто занимался более пяти раз в неделю или более трёх часов в день, имели худшее психическое здоровье по сравнению с теми, кто вообще не занимался спортом. Авторы исследования предположили, что чрезмерная увлечённость спортом может привести к развитию одержимости, что увеличивает риск развития депрессии и тревоги.

Уточнения

Психи́ческое здоро́вье (духовное или душевное, иногда ментальное здоровье) — согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.

Содержание этого понятия «психическое здоровье» не исчерпывается медицинскими и психологическими критериями, в нём всегда отражены общественные и групповые нормы, регламентирующие духовную жизнь человека.



Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Физическая культура — часть общей культуры человечества и представляет собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, физической подготовки и физического развития, одна из основных частей той социальной деятельности, которая направлена на укрепление здоровья и развитие физических способностей человека.



