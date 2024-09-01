Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто, полезно и очень вкусно
Вредители атакуют баклажаны? Действуем решительно для спасения урожая
Автономный дирижабль Sceye HAPS способен обеспечить интернетом самые удаленные части мира
Лоферы продолжают быть актуальной частью гардероба
В Москве сдаются гаражи в качестве полноценного жилья
В Москве хозяйка рискуя жизнью пыталась спасти кота, прыгнувшего с 14 этажа
Джинсы с широкими штанинами стали самыми модными в сезоне
Рододендроны на даче: путь к яркому саду или риск разочарования?
Как научить ребёнка распоряжаться карманными деньгами

Учёные из США рассказали, как часто нужно тренироваться для поддержания психического здоровья

Учёные из США назвали оптимальную частоту тренировок для психического здоровья
1:10
Спорт

Исследование, проведённое учёными из Йельского и Оксфордского университетов, показало, что физическая активность оказывает положительное влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье.

Учёные из США назвали оптимальную частоту тренировок для психического здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Brittany Carlson (USAG Stuttgart)

В ходе исследования, опубликованного в журнале Lancet Psychiatry Journal, изучалось влияние различных уровней физической активности на психическое здоровье.

Результаты исследования показали, что наиболее благоприятное воздействие на психическое здоровье оказывает физическая активность три-пять раз в неделю продолжительностью 45 минут. Такой уровень активности снижает уровень стресса и улучшает настроение.

Однако был также определён порог, при превышении которого положительный эффект снижается. Те, кто занимался более пяти раз в неделю или более трёх часов в день, имели худшее психическое здоровье по сравнению с теми, кто вообще не занимался спортом. Авторы исследования предположили, что чрезмерная увлечённость спортом может привести к развитию одержимости, что увеличивает риск развития депрессии и тревоги.

Уточнения

Психи́ческое здоро́вье (духовное или душевное, иногда ментальное здоровье) — согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.
Содержание этого понятия «психическое здоровье» не исчерпывается медицинскими и психологическими критериями, в нём всегда отражены общественные и групповые нормы, регламентирующие духовную жизнь человека.

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
Физическая культура — часть общей культуры человечества и представляет собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, физической подготовки и физического развития, одна из основных частей той социальной деятельности, которая направлена на укрепление здоровья и развитие физических способностей человека. 
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму
Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького
Китай отчаянно пытается контролировать этот металл
ВСУ жалуются на новое изделие российских военных инженеров — дрон ZALA Z-20 Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Диетическая и очень вкусная пицца с помидорами: простое тесто, сочные томаты и солёная брынза
Как приготовить мягкие и сочные котлеты без яиц: секреты опытных кулинаров
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Последние материалы
В Москве хозяйка рискуя жизнью пыталась спасти кота, прыгнувшего с 14 этажа
Джинсы с широкими штанинами стали самыми модными в сезоне
Рододендроны на даче: путь к яркому саду или риск разочарования?
Как научить ребёнка распоряжаться карманными деньгами
Ленивые голубцы с подливкой в духовке: нравятся даже тем, кто не любит капусту в блюдах
Идея необычной ванной комнаты
Упражнение, которое точно сделает твои руки стройными
Колье-воротники стали ключевым трендом сезона осень-зима 2024-2025
Amazon заключает соглашение с Covariant для автоматизации складов
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Египте зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.