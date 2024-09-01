Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто нарежьте и тушите все ингредиенты вместе

Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто, полезно и очень вкусно

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Летнее рагу из кабачков, баклажанов, помидоров и перца — идеальное блюдо для конца лета и начала осени. Это простое и вкусное кушанье готовится быстро и легко, а его аромат и яркий вкус никого не оставят равнодушным.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, CC BY-SA 4.0

А главное, рагу из кабачков и баклажанов с помидорами можно приготовить без особых усилий!

Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:

300 г кабачков;

300 г баклажанов;

200 г болгарского перца;

два крупных помидора;

одна крупная луковица;

стакан бульона (можно использовать воду, но с бульоном будет вкуснее);

пара зубчиков чеснока, зелень, соль и перец по вкусу;

растительное масло для обжаривания.

Приготовление

Промойте кабачки и баклажаны и нарежьте их средними кубиками. Снимите кожуру с помидоров (для этого сделайте надрез и обдайте их кипятком) и нарежьте их кубиками. Нарежьте лук кольцами. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук, болгарский перец и кабачки с баклажанами. Посолите, поперчите и добавьте измельчённый чеснок. Переложите овощи в кастрюлю с толстым дном, добавьте бульон, прогрейте и положите помидоры. Тушите на медленном огне до готовности баклажанов. Перед подачей посыпьте рагу зеленью.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — возбуждать аппетит) — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе. Появившись как заимствованное слово для обозначения иностранного блюда, рагу закрепилось в русском языке как название подобного рода блюд. Впервые упоминается уже у Радищева.



Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.

Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании.

