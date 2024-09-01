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Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто нарежьте и тушите все ингредиенты вместе

Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто, полезно и очень вкусно
1:28
Еда

Летнее рагу из кабачков, баклажанов, помидоров и перца — идеальное блюдо для конца лета и начала осени. Это простое и вкусное кушанье готовится быстро и легко, а его аромат и яркий вкус никого не оставят равнодушным.

Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто, полезно и очень вкусно
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, CC BY-SA 4.0

А главное, рагу из кабачков и баклажанов с помидорами можно приготовить без особых усилий!

Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 300 г кабачков;
  • 300 г баклажанов;
  • 200 г болгарского перца;
  • два крупных помидора;
  • одна крупная луковица;
  • стакан бульона (можно использовать воду, но с бульоном будет вкуснее);
  • пара зубчиков чеснока, зелень, соль и перец по вкусу;
  • растительное масло для обжаривания.

Приготовление

  1. Промойте кабачки и баклажаны и нарежьте их средними кубиками.
  2. Снимите кожуру с помидоров (для этого сделайте надрез и обдайте их кипятком) и нарежьте их кубиками.
  3. Нарежьте лук кольцами.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук, болгарский перец и кабачки с баклажанами.
  5. Посолите, поперчите и добавьте измельчённый чеснок.
  6. Переложите овощи в кастрюлю с толстым дном, добавьте бульон, прогрейте и положите помидоры.
  7. Тушите на медленном огне до готовности баклажанов.
  8. Перед подачей посыпьте рагу зеленью.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — возбуждать аппетит) — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе. Появившись как заимствованное слово для обозначения иностранного блюда, рагу закрепилось в русском языке как название подобного рода блюд. Впервые упоминается уже у Радищева.

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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