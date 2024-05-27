Военные сборы старшеклассников на полигонах у границ с Украиной: опасно ли это?

Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными?

В наше сложное военное время одной из мер, направленных на укрепление будущего военного потенциала страны, может и должно стать обязательное проведение начальной военной подготовки для учеников старших классов средних школ. Но как быть, если эта подготовка проводится без оценки потенциальных рисков? Когда школьников во время сборов вывозят на территорию военных объектов, которые могут попасть под удар украинских ракет и беспилотников.

Фото: vitalykuzmin.net by Виталий Кузьмин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Речь идёт о конкретной ситуации, сложившейся в Ростовской области.

Я как отец одного из старшеклассников, трезво оценивая возможные риски при проведении подобных мероприятий, обратился с запросом в следующие инстанции:

Администрация президента;

Министерство обороны РФ;

штаб Южного военного округа;

Военный комиссариат Ростовской области.

Кроме того, сообщение было продублировано руководству школы, c учениками которой планировалось это мероприятие.

Текст первого обращения

"Уважаемый господин Президент!

К Вам обращается житель Ростова-на-Дону Андрей Николаев. Наш сын обучается в 10-м классе одной из школ Ростова-на-Дону.

На этой неделе в школе начались военные сборы, и, согласно плану мероприятий, предусмотрены боевые стрельбы на военном полигоне. Прошу обратить внимание, что территория этого полигона является важным военным объектом окружного значения и находится довольно близко к зоне СВО (порядка 150 км). Там могут находиться регулярные части наших Вооружённых сил и военная техника, которые украинское руководство может расценить как военную цель.

В связи с этим прошу оценить целесообразность выезда старшеклассников на территорию военного полигона ввиду действующих угроз и потенциальных рисков нанесения ударов со стороны Украины.

Ростовская область в числе многих регионов России является объектом постоянных атак различных ударных средств Украины. Конечно, не сравнить с Белгородской областью, но всё же.

Да, фактов ударов по военным объектам в непосредственной близости от Ростова-на-Дону мы не знаем. Но где гарантия, что в условиях постоянного нагнетания вопроса о применении Украиной дальнобойных ракет по территории России, такой удар не состоится?

Потенциально мы можем потерять десятки жизни старшеклассников, которые просто выехали на сборы получить навыки обращения с огнестрельным оружием в рамках допризывной подготовки.

Мы, конечно, потом будем обвинять Украину в жестокости и детоубийстве. Но может оказаться уже поздно. Они нам ответят в свойственной им манере, что мы сами виноваты — кто же вывозит детей на важные военные объекты в условиях близости к зоне военного конфликта. И нас же обвинят в том, что мы якобы детьми прикрываем военные объекты.

Прошу отнестись к этим рискам с должным вниманием. Если у Украины будет такая возможность, и вдруг она будет знать о мероприятии, террористический режим в Киеве не преминет воспользоваться этим шансом.

В связи с вышеизложенными соображениями прошу рассмотреть вариант замены места проведения боевых стрельб для старшеклассников на более безопасное и удалённое от важных военных объектов. Или в принципе отменить это мероприятие в том виде, каком оно задумано.

В конце концов, на данном этапе военной подготовки именно боевая стрельба по мишеням не является настолько необходимой. Скорее важен психологический момент: получить опыт обращения с оружием, познать ощущения стрельбы. Но даже если говорить об отработке боевых стрельб, то в районе Ростова-на-Дону достаточно других стрельбищ, где можно обеспечить более высокую безопасность.

Прошу не игнорировать данное обращение и не использовать контраргументы типа "Никогда такого не было". Всё когда-нибудь бывает в первый раз.

Считаю, что решение о допуске старшеклассников для стрельб на территории важных военных объектов недоработкой со стороны руководства Южного военного округа. Не забываем также, что сейчас на территории округа проводятся учения ядерных сил, как об этом сообщается в СМИ. И возможны какие-то провокации в этом плане со стороны Запада.

Надеюсь на положительное решение этого вопроса руководством страны, местных органов власти и штаба округа.

Оставляю за собой право продублировать данное сообщение в другие органы власти и общественные организации, в том числе вынести вопрос обсуждение в публичное пространство.

Стрельбы намечены на вторник, 28 мая. Нас могут "поздравить" с Днём пограничника с той стороны.

С уважением Андрей Николаев".

Первая реакция

Реакции со стороны органов власти и силовых ведомств пока нет. Зато поступила мгновенная реакция со стороны руководства школы, которое совсем не поддержало наши опасения, а скорее наоборот, обвинило меня в том, что своим обращением я порчу репутацию школы. Их настоятельным желанием было, чтобы я отозвал свое обращение.

К сожалению или к счастью, но механизма отзыва таких обращений нет. Более того, я считаю, что проявил гражданскую позицию. Тем не менее, я подготовил второе обращение, дабы оградить администрацию школы от возможных обвинений в несознательности.

Текст второго обращения

"К Вам обращается житель Ростова-на-Дону Андрей Николаев.

Двумя днями ранее я уже направлял в адрес Администрации президента обращение по поводу опасности организации боевых стрельб для старшеклассников на территории воинских частей, в виду близости к зоне СВО и соответственно опасности нанесения ударов по российским военным объектам со стороны Украины.

Также обращение я продублировал в Министерство обороны, штаб Южного военного округа, военкомат Ростовской области и школу № ***, учеников которого планируют вывезти во время сборов на территорию военного полигона ЮВО.

Руководство школы отреагировало и пригласило нас, родителей, на встречу, чтобы обсудить этот вопрос.

В связи с этим я хотел бы внести некоторые уточнения в предыдущее письмо, так как оно вызвало неоднозначную реакцию со стороны администрации образовательного учреждения. Руководители школы опасаются, что это наше семейное обращение будет неверно понято как инициатива, исходящая со стороны самой школы, и может быть расценена как отказ руководства школы от проведения сборов, как проявление непатриотизма и саботажа.

Поэтому чётко заявляю, что идея обратиться в органы власти и силовые ведомства — исключительно наша личная семейная инициатива.

Не следует считать, что руководство школы выступает против проведения выезда на полигон, напротив, они не видят рисков, ссылаясь на то, что штаб округа дает им гарантии безопасности. Поэтому в качестве варианта решения они предлагали ограничиться исключительно индивидуальным отказом от поездки нашего сына.

В то же время руководство школы заявило, что в прошлом году такого выезда на полигоны не было. Значит ли это, что ситуация в прошлом году расценивалась как более опасная? А в этом году, получается всё безопаснее? То есть у нас сейчас нет массовых залётов БПЛА, ракет со стороны Украины на нашу территорию?

Прошу всесторонне рассмотреть этот вопрос. Ибо, на мой взгляд, школьникам из субъектов РФ, находящихся вблизи зоны боевых действий, не должно быть позволено находиться на территории воинских частей. Странно, что штаб Южного Военного округа такой опасности не видит.

С уважением, Андрей Николаев".

Первые положительные итоги обращения

Официального ответа на эти обращения со стороны органов власти и силового ведомства ещё нет. И эта история пока не закончена. Но будем надеяться на то, что здравый смысл возобладает.

Во всяком случае, пока уже принято решение о переносе места проведения боевых стрельб на полигон в 70 км восточнее от первоначального варианта. Что уже гораздо безопаснее. Это информация из школы.

Можно было бы порадоваться такому разрешению ситуации, но нет уверенности, что это реально системное решение, а не разовое распоряжение, призванное прореагировать на конкретный общественный запрос. Нет уверенности и в том, что такая практика коснется всех регионов России, находящихся в опасной близости от зоны СВО. Поэтому будем ждать окончательного официального ответа.