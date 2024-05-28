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Хави рассказал о чувствах после увольнения из "Барселоны"

0:46
Спорт

Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился своими чувствами и эмоциями после ухода из клуба.

Хави рассказал о чувствах после увольнения из "Барселоны"
Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Я испытывал точно не облегчение… Потому что я хотел остаться, но мне сказали, что я не могу продолжать работу в любимом клубе", — цитирует Хави журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Экс-тренер каталонской команды добавил, что с самого первого дня все его слова "вызывали землетрясение" в СМИ и у руководства. Он не понимает, почему так происходило.

Портал "Чемпионат" сообщает, что Хави уйдет с поста главного тренера "Барселоны" по окончании сезона. Возможно, новым главным тренером клуба станет немец Ханс-Дитер Флик.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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