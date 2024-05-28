Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился своими чувствами и эмоциями после ухода из клуба.
"Я испытывал точно не облегчение… Потому что я хотел остаться, но мне сказали, что я не могу продолжать работу в любимом клубе", — цитирует Хави журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Экс-тренер каталонской команды добавил, что с самого первого дня все его слова "вызывали землетрясение" в СМИ и у руководства. Он не понимает, почему так происходило.
Портал "Чемпионат" сообщает, что Хави уйдет с поста главного тренера "Барселоны" по окончании сезона. Возможно, новым главным тренером клуба станет немец Ханс-Дитер Флик.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.