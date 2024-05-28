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Ученые назвали эффективные и бесполезные антидепрессанты для лечения боли

The Conversation: многие антидепрессанты для лечения боли не доказали эффективность

2:12
Наука

Миллионы людей прибегают к применению антидепрессантов в борьбе с хронической болью, но часто эффективность препаратов остается под сомнением, сообщают ученые в статье, опубликованной на портале The Conversation.

The Conversation: многие антидепрессанты для лечения боли не доказали эффективность
Фото: flickr.com by Russell Bernice is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным исследования, каждый пятый человек на планете сталкивается с хронической болью. Хотя антидепрессанты часто рекомендуются в качестве лекарственного средства, новые выводы показывают, что только один из них подтверждает свою эффективность.

В ходе обзора было проанализировано 178 исследований с участием 28 тысяч человек. Это самое крупное исследование по оценке эффективности антидепрессантов в лечении хронической боли.

Результаты показали, что дулоксетин, изученный в 43 исследованиях с участием 11 608 человек, демонстрирует умеренную эффективность в смягчении боли. Кроме того, он способен улучшить подвижность людей, страдающих от хронической боли, причем доза 60 мг оказалась так же эффективной, как и 120 мг.

Однако доказательства эффективности амитриптилина, циталопрама, флуоксетина, пароксетина и сертралина оказались недостаточными. Это подчеркивает необходимость дальнейших исследований и осторожного подхода к их назначению. Например, в 2023 году было выписано почти 16 миллионов рецептов на амитриптилин.

Ученые отмечают, что большинство из них, вероятно, были предназначены для облегчения боли, учитывая то, что амитриптилин уже не так активно применяется для лечения депрессии.

Эти выводы послужили основой для новых рекомендаций по лечению в Великобритании: для хронической первичной боли, а также боли, связанной с неврологическими расстройствами, теперь рекомендуется использовать дулоксетин.

Однако ученые подчеркивают, что вопрос облегчения боли — это индивидуальный опыт, и эффективность лекарств может различаться в зависимости от конкретных особенностей пациента.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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