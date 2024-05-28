Как разговаривать на кошачьем: наглядное краткое пособие

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Эксперты рассказали, как поговорить с котом

4:05
Зоосфера » Кошки

Все знают, что кошки имеют репутацию независимых животных. Но даже у них бывают проблемы, и они ждут помощи.

Эксперты рассказали, как поговорить с котом
Фото: pixabay.com by Tasy Hong is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedicatio

Как понять свою кошку и научиться "общаться" на одном языке?

Просто нужно быть внимательнее к своему питомцу, отмечают эксперты.

Взгляд в глаза — способ общения

Чтобы понять, как кошка к вам относится, специалисты рекомендуют посмотреть ей в глаза. Если кошка смотрит на вас 3-4 секунды, моргает, а затем отворачивается, это ее способ "распознать" вас. Это похоже на то, как люди говорят друг другу "привет" и идут дальше.
Если кошка ведет себя спокойно и расслабленно, но продолжает смотреть на вас, это значит, что она любит вас и наслаждается вашим присутствием. Медленное закрытие глаз — это проявление глубокой привязанности, что зоопсихологи называют "кошачьим поцелуем".

Осторожный сигнал: если кошка смотрит настороженно, а зрачки расширены, скорее всего, она чувствует опасность или просто в плохом настроении. В таком случае лучше отступить.

Это мое!

Кошки — собственники. Все, что их окружает, они считают своим, включая хозяев. Трение о ноги или предметы интерьера помогает им закрепить за собой территорию, оставляя особый запах, различимый только кошками.
Такое поведение также указывает на то, что "маркированный" объект является частью их мира и не представляет опасности. Трение о руки или ноги хозяина — еще один способ выразить нежные чувства.

Игра — важная часть жизни

Трудно представить кошку, которая не играет, особенно в молодом возрасте. Можно купить питомцу множество игрушек, но этого недостаточно. Зоопсихологи рекомендуют играть с питомцем, иначе он может впасть в депрессию, что негативно скажется на его здоровье.
Понять, что кошка хочет играть, легко. Если она начинает нападать на вас из-за угла, бегать по комнате или дотрагиваться лапой — это приглашение к игре. Завершать игру тоже нужно правильно. После игры угостите питомца — это укрепит вашу связь.

Хвост как барометр настроения Хвост кошки точно передает ее эмоции. Когда ей комфортно, хвост опущен. Поднятый или слегка загнутый хвост указывает на дружелюбие и доверие.
Если кошка любопытна, она медленно виляет хвостом. А если хвост нервно подергивается — кошка чем-то недовольна.

Время подкрепиться

Аппетит кошки — важный показатель ее физического и психологического состояния. Если кошка ест жадно и потом ее тошнит, это может быть симптомом булимического синдрома.
Совет: давайте пищу небольшими порциями или используйте специальные кормушки, чтобы кошка добывала еду. Ограничьте доступ к мусорному ведру и следите за составом корма.

Кошка может перестать есть из-за стресса, например, после переезда. Или, наоборот, много есть после стресса, как когда она потерялась и нашлась. В любом случае, следите за животным после травмирующих событий.

Совет: чаще берите питомца на руки и проводите с ним время, чтобы он чувствовал себя в безопасности.

Неправильное мочеиспускание

Мочеиспускание в неположенном месте часто связывают с вредностью кошки, но настоящие причины могут быть медицинскими, например, заболевания мочеполовой системы, диабет или артрит.
Другие причины включают неудобное расположение лотка, конкуренцию с другими кошками за лоток или нерегулярную чистку. Использование дверного коврика как туалета может быть связано с защитой территории от других животных.

При проблемном поведении обращайтесь к ветеринару, который поможет выявить причины и посоветовать зоопсихолога.

Любите и берегите своих питомцев, и они ответят вам тем же!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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