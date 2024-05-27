Продлить срок гарантии просрочке. США разменяли легитимность Зеленского на переговоры Киева с Москвой

Вашингтон разменял легитимность Зеленского на переговоры с Москвой

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Партнёры Киева сливают окончательно саммит в Женеве, а "формула мира" Владимира Зеленского так и останется набором тезисов, которые мало кто хочет даже обсуждать.

Фото: flickr.com by Влада на Република Северна Македонија is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Сдувшийся самиит

Некоторые инсайдеры уже заявили, что Киев готов начать переговоры с Москвой. Кстати, они же и заявляют, что Европейский союз хочет осенью организовать мирную конференцию по российско-украинскому конфликту уже с участием Кремля.

Западные СМИ уже заявляют, что эта конференция должна пройти в Саудовской Аравии.

"По словам официальных лиц, для Евросоюза важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием Российской Федерации", — к примеру, пишет Bloomberg.

Сегодня главы министерств иностранных дел стран Евросоюза обсуждают, "как отыскать приемлемый результат" для саммита в Швейцарии. Уже известно, что многие мировые лидеры не посетят этот саммит, включая Си Цзиньпина и Джо Байдена и, по всей вероятности, премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Тихо разбрелись

Да и все развивающиеся страны отказываются участвовать в "мирном саммите".

"Позвали 160 стран на швейцарский саммит — приедет 50. Должны были обсуждать 10 пунктов — обсудим три", — исчерпывающе комментирует ситуацию с "мирной конференцией" нардеп Верховной рады Украины Александр Дубинский.

На данный момент становится уже понятно, что ЮАР ехать в Европу не собирается. Президент Бразилии Лула да Сильва ранее заявил, что нет смысла ему участвовать в конференции, где не будет присутствовать вторая сторона — РФ, а также Китай.

Вернее, тот кто приедет от этих стран, будет "статистом-наблюдателем", чтобы не обижать европейцев и американцев. Вот и получается, что саммит, который столько пиарил просроченный президент Зеленский, закончился провалом ещё не успев стартовать.

Глобальный Юг не верит Киеву

Не удивлюсь, что даже сами западные акторы прекрасно осознают, что переговоры по урегулированию напряжённости в Восточной Европе не имеют смысла без российского участия. Что же касается глобального Юга, то Украина за прошлые годы так и не смогла его "покорить", поскольку там невероятно сильно влияние Пекина, а Си Цзиньпин сказал, что поддержит лишь такой мирный саммит по Украине, проведение которого одобрит Москва.

Всё чаще сейчас звучат мысли, что "формула Зеленского" больше не актуальна и теперь киевский режим готов будет начинать переговоры с администрацией Владимира Путина после саммита в Швейцарии. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, посещая Украину, якобы чётко очертил перспективы для Банковой: легитимность Зеленского в обмен на переговоры с Российской Федерацией.

Кстати, вот отсюда и появилась "формула Блинкена", не имеющая ничего общего с возвратом границ 1991 года.

Вывод

Напомню, в России отношение к саммиту весьма ироничное. Например, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это "очередное надувалово" от Госдепа США.

"Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?" — в частности, пишет дипломат.

Она отметила, что Жозеп Боррель на днях сказал, что прекращение поставок Киеву вооружений завершит кровопролитие за полмесяца.