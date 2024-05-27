Партнёры Киева сливают окончательно саммит в Женеве, а "формула мира" Владимира Зеленского так и останется набором тезисов, которые мало кто хочет даже обсуждать.
Некоторые инсайдеры уже заявили, что Киев готов начать переговоры с Москвой. Кстати, они же и заявляют, что Европейский союз хочет осенью организовать мирную конференцию по российско-украинскому конфликту уже с участием Кремля.
Западные СМИ уже заявляют, что эта конференция должна пройти в Саудовской Аравии.
"По словам официальных лиц, для Евросоюза важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием Российской Федерации", — к примеру, пишет Bloomberg.
Сегодня главы министерств иностранных дел стран Евросоюза обсуждают, "как отыскать приемлемый результат" для саммита в Швейцарии. Уже известно, что многие мировые лидеры не посетят этот саммит, включая Си Цзиньпина и Джо Байдена и, по всей вероятности, премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Да и все развивающиеся страны отказываются участвовать в "мирном саммите".
"Позвали 160 стран на швейцарский саммит — приедет 50. Должны были обсуждать 10 пунктов — обсудим три", — исчерпывающе комментирует ситуацию с "мирной конференцией" нардеп Верховной рады Украины Александр Дубинский.
На данный момент становится уже понятно, что ЮАР ехать в Европу не собирается. Президент Бразилии Лула да Сильва ранее заявил, что нет смысла ему участвовать в конференции, где не будет присутствовать вторая сторона — РФ, а также Китай.
Вернее, тот кто приедет от этих стран, будет "статистом-наблюдателем", чтобы не обижать европейцев и американцев. Вот и получается, что саммит, который столько пиарил просроченный президент Зеленский, закончился провалом ещё не успев стартовать.
Не удивлюсь, что даже сами западные акторы прекрасно осознают, что переговоры по урегулированию напряжённости в Восточной Европе не имеют смысла без российского участия. Что же касается глобального Юга, то Украина за прошлые годы так и не смогла его "покорить", поскольку там невероятно сильно влияние Пекина, а Си Цзиньпин сказал, что поддержит лишь такой мирный саммит по Украине, проведение которого одобрит Москва.
Всё чаще сейчас звучат мысли, что "формула Зеленского" больше не актуальна и теперь киевский режим готов будет начинать переговоры с администрацией Владимира Путина после саммита в Швейцарии. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, посещая Украину, якобы чётко очертил перспективы для Банковой: легитимность Зеленского в обмен на переговоры с Российской Федерацией.
Кстати, вот отсюда и появилась "формула Блинкена", не имеющая ничего общего с возвратом границ 1991 года.
Напомню, в России отношение к саммиту весьма ироничное. Например, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это "очередное надувалово" от Госдепа США.
"Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?" — в частности, пишет дипломат.
Она отметила, что Жозеп Боррель на днях сказал, что прекращение поставок Киеву вооружений завершит кровопролитие за полмесяца.
"Вот это и есть настоящая "формула мира", — подытожила Захарова.
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