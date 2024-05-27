Передавать Украине больше нечего. Запад истощил свои военные склады и просит подождать

Запад истощил свои военные склады и для Киева не осталось ничего

3:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Сегодня большая проблема кризиса на Украине в том, что у коллективного Запада не хватает оружия и боеприпасов на складах, которое можно сейчас передать киевской власти.

Фото: flickr.com by Number 10 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

И это уже донесено на Банковую.

Рокировка по-западному

Теперь западная военная помощи для Вооружённых сил Украины будет состоять на 80 процентов из "заказов на будущее".

Выражаясь проще, ВПК ведущих западных стран загружается заказами на годы вперед, используя российскую спецоперацию. Причём итог в этом противостоянии Киева и Москвы Западу не особо важен. Основное для них — заработок!

Но и это ещё не всё. Теперь вся новая военная техника будет идти на вооружение их (западных) собственных армий, а Незалежная получит в самом лучшем случае старьё 60-70-х годов. Да и то, если наскребут "по сусекам".

Унылая перспектива

Для Киева это очень плохо, поскольку в тезисах будет озвучена военная помощь от партнёров — на миллиарды долларов, но в реальности будет Киеву приходить сразу очень незначительная часть обещанного. Дефицит снарядов и военной техники у армии Украины будет лишь нарастать.

Сегодня уже только слепой не видит, как относится Европа к Киеву. Ведь страны Евросоюза готовы подписывать с киевским режимом только "филькины грамоты" — ничего не значащие договоры и соглашения. Офис президента Украины накануне женевского "саммита мира" лихорадочно пытается как раз подписать как можно больше различных "документов" о безопасности со странами Европейского союза, которые совсем не в восторге от такой нерадостной перспективы и соскакивают с "подписаниий" под разными поводами.

Филькины грамоты

Кстати, об этом сообщают не стесняясь даже на Украине.

"Перед тем, как этот саммит состоится, Украина системно пытается подписывать со всеми договоры о гарантиях безопасности. И происходит странный, удивительный момент. Многие страны Евросоюза готовы подписать, но при этом настаивают, чтобы это не имело какого-то юридического веса для того, чтобы меньше было спроса", — отмечает украинский ведущий Виталий Дикий.

Он, разумеется, искренне не понимает, зачем это всё Украине, и почему Киев готов подписывать эти документы. Если офис Зеленского действительно решает что-то подписать с Европой, то такая договорённость должна иметь какой-то юридический "выхлоп", иметь основания и хотя бы регулироваться нормами международных прав.

Однако если это простая пустышка, и Украине надо это подписать только для того, чтобы договор просто был у Киева в кармане, то такого Зеленский уже наподписывал огромную кучу, на канале "Politeka" сказал аналитик.

По его словам, такое положение дел должно настораживать украинских политиков и власть. Но многие уже с той стороны говорят — а нужно ли им это? А кто-то вообще говорит, что они непременно подпишут, но немного позднее, посоветуются с коллегами, проконсультируются с США, а затем решатся, чтобы не попасть в какой-нибудь сложную ситуацию.

"Все эти подводные течения наталкивают меня на мысль, что не всё так спокойно и гладко, как нам рассказывают", — отметил Дикий.