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Дмитрий Плотников
Удар Зеленскому под дых. На мирный саммит хозяева киевского режима ехать отказались

"Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию

3:47
Мир

Администрация Владимира Зеленского прекрасно понимает последствия мирных переговоров с Россией о заморозке боевых действий.

"Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию
Фото: flickr.com by Number 10 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Между молотом и наковальней

Для просроченного президента это приговор. Официальный Киев не собирается выполнять условия Государственного секретаря США Энтони Блинкена, все переговоры будут срываться через эскалацию на фронте.

Тянуть процесс Украина будет до президентских выборов в Соединённых Штатах. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прекрасно осознаёт, что Белый дом не сможет отказаться от поддержки киевского режима в момент активной фазы избирательной кампании в США.

Зеленский, это вам не Джулия Робертс

А тем временем, пришла информация о том, что дедушка с деменцией Джо Байден пропустит "мирную конференцию" в Швейцарии. У американского лидера на 15 июня по плану — акция в Калифорнии (с участием голливудской звезды Джулии Робертс) по сбору денег на предвыборную кампанию. По этой причине он и пропускает обсуждение "формулы мира" от киевского режима. Разумеется, "красотка" ему приятнее, чем просроченный глава Украины.

Также сообщается, что не приедет на "мирный саммит" и вице-президент США Камала Харрис.

Факт налицо — администрация Белого дома сливает мероприятие в Швейцарии и даёт знак остальным, что данный трек для Вашингтона не является первостепенным. Киевская формула мира уходит в небытиё, а новой стратегии у Зеленского нет.

Ху из ху

Кстати, лидеры других государств также планируют пропустить саммит, пишут западные издания. Ожидается только приезд Олафа Шольца, Джастина Трюдо и, возможно, премьера Японии Фумио Кисиды.

Также такой "игнор" придумке Зеленского подчёркивает, что США "отражают более широкий пессимизм по поводу саммита". По всей вероятности, там поняли, что цели — мирного процесса на предложениях Киева — он не достигнет, а киевская делегация будет долдонить об узком наборе: обмен пленными, ядерная безопасность и так далее.

Западные СМИ утверждают, что Москва подталкивает страны "глобального Юга" держаться подальше от саммита: сотрудники Кремля встретились и обзвонили лидеров десятков стран "с очевидной целью воспрепятствовать участию" в швейцарском шабаше.

Реалии современности

Но даже без швейцарского пафоса Запад не откажется от цели нанесения Российской Федерации стратегического поражения. Об этом чётко сказал недавно глава МИД России Сергей Лавров.

На ассамблее Совета по внешней и оборонной политике он заявил, на уровне правительств западных стран там допускают нанесение ударов по РФ и фантазируют о нашей "деколонизации".

По его словам, сейчас наше военно-политическое противостояние с Западом находится в "острой фазе".

"После провала "контрнаступа" Украины на Западе стали раскручивать новый и абсолютно лживый тезис о том, что Владимир Путин не остановится на Украине", — в частности сказал министр иностранных дел РФ.

Россия остаётся привержена тем задачам, которые поставил Путин не только в отношении спецоперации, но и в отношении того, какую роль мы должны занимать в мире. А цель швейцарской конференции — втянуть побольше государств и нагнать массовку, чтобы сделать вид, будто формула Зеленского — единственный план.

Задача Киева отнюдь не в достижении мира, а в том, чтобы настроить против России как можно больше стран.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы швейцария джастин трюдо владимир путин владимир зеленский
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