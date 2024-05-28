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Врач назвала рыбу, 100 граммов которой удовлетворяет суточную потребность в омега-3

Врач Фролова рассказала о наличии суточной нормы Омега-3 жирных кислот в 100 г мойвы

1:34
Еда

Мойва занимает лидирующую позицию по содержанию полиненасыщенных жирных кислот, в особенности омега-3. Об этом рассказала врач-терапевт клиники Lahta Clinic Людмила Фролова.

Врач Фролова рассказала о наличии суточной нормы Омега-3 жирных кислот в 100 г мойвы
Фото: commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Так, всего 100 грамм мойвы закрывают суточную потребность взрослого человека в Омега-3 жирных кислотах. В России оптимальным уровнем потребления Омега-3 жирных кислот считается 1 грамм в сутки, максимальный — 3 грамма", — рассказала Фролова.

Омега-3 жирные кислоты не синтезируются организмом и могут поступать в него только с пищей или диетическими добавками. Эти жирные кислоты играют важную роль в поддержании нормального обмена веществ, укреплении иммунитета, снижении воспаления в суставах и профилактике онкологических заболеваний, напоминает Газета.Ru.

Мойва, благодаря своему высокому содержанию омега-3 жирных кислот, является отличным источником данных полиненасыщенных жирных кислот.

Регулярное употребление мойвы способствует сохранению мышечной массы, а также защищает клетки организма от повреждений свободными радикалами, что помогает предотвратить преждевременное старение и развитие хронических заболеваний, подчеркнула специалист.

Также мойва содержит качественный белок, который хорошо усваивается организмом, делая ее подходящей для различных видов питания, включая спортивное и детское питание.

Никакой грязной посуды! Никакого неприятного запаха! Гениальный рецепт приготовления МОЙВЫ!!!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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