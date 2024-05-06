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Лобио по упрощённому рецепту: готовится из консервированной фасоли

Быстрое лобио: ничуть не уступает по вкусу классическому варианту

Еда

Этот рецепт лобио отличается от классического варианта своей быстротой приготовления, но вкусовые качества от этого нисколько не страдают.

Быстрое лобио: ничуть не уступает по вкусу классическому варианту
Фото: commons.wikimedia.org by Georgian Recipes is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для приготовления этой закуски по рецепту KP.RU вам понадобятся всего несколько простых ингредиентов: консервированная фасоль, грецкие орехи, кинза, лук, чеснок, оливковое масло, соль и перец.

Ингредиенты:

— 800 г консервированной фасоли,

— 50 г грецких орехов,

— 20 г кинзы,

— 1 луковица,

— 3 г чеснока,

— 3 ст. ложки оливкового масла,

— соль и перец по вкусу.

Инструкции:

  1. Откиньте фасоль на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости.
  2. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте в оливковом масле до золотистого цвета. Посолите и поперчите по вкусу.
  3. Мелко порубите чеснок, кинзу и грецкие орехи.
  4. Положите массу в погружной блендер и измельчите до получения однородной массы.
  5. Добавьте в блендер жареный лук и еще раз пробейте всё вместе до получения гладкой консистенции.
  6. Смешайте полученную массу с фасолью.

Перед подачей к столу разделите лобио на порции и подайте. Приятного аппетита!

Лобио из консервированной фасоли. Восхитительное грузинское блюдо из фасоли.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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