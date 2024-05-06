Лобио по упрощённому рецепту: готовится из консервированной фасоли

Быстрое лобио: ничуть не уступает по вкусу классическому варианту

Этот рецепт лобио отличается от классического варианта своей быстротой приготовления, но вкусовые качества от этого нисколько не страдают.

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Для приготовления этой закуски по рецепту KP.RU вам понадобятся всего несколько простых ингредиентов: консервированная фасоль, грецкие орехи, кинза, лук, чеснок, оливковое масло, соль и перец.

Ингредиенты:

— 800 г консервированной фасоли,

— 50 г грецких орехов,

— 20 г кинзы,

— 1 луковица,

— 3 г чеснока,

— 3 ст. ложки оливкового масла,

— соль и перец по вкусу.

Инструкции:

Откиньте фасоль на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте в оливковом масле до золотистого цвета. Посолите и поперчите по вкусу. Мелко порубите чеснок, кинзу и грецкие орехи. Положите массу в погружной блендер и измельчите до получения однородной массы. Добавьте в блендер жареный лук и еще раз пробейте всё вместе до получения гладкой консистенции. Смешайте полученную массу с фасолью.

Перед подачей к столу разделите лобио на порции и подайте. Приятного аппетита!