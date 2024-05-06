Лобио по упрощённому рецепту: готовится из консервированной фасоли
Быстрое лобио: ничуть не уступает по вкусу классическому варианту
Этот рецепт лобио отличается от классического варианта своей быстротой приготовления, но вкусовые качества от этого нисколько не страдают.
Фото: commons.wikimedia.org by Georgian Recipes is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Для приготовления этой закуски по рецепту KP.RU вам понадобятся всего несколько простых ингредиентов: консервированная фасоль, грецкие орехи, кинза, лук, чеснок, оливковое масло, соль и перец.
Ингредиенты:
— 800 г консервированной фасоли,
— 50 г грецких орехов,
— 20 г кинзы,
— 1 луковица,
— 3 г чеснока,
— 3 ст. ложки оливкового масла,
— соль и перец по вкусу.
Инструкции:
- Откиньте фасоль на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости.
- Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте в оливковом масле до золотистого цвета. Посолите и поперчите по вкусу.
- Мелко порубите чеснок, кинзу и грецкие орехи.
- Положите массу в погружной блендер и измельчите до получения однородной массы.
- Добавьте в блендер жареный лук и еще раз пробейте всё вместе до получения гладкой консистенции.
- Смешайте полученную массу с фасолью.
Перед подачей к столу разделите лобио на порции и подайте. Приятного аппетита!
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Лобио из консервированной фасоли. Восхитительное грузинское блюдо из фасоли.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру