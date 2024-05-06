"Сэкономит десятки, а то и сотни тысяч": от чего можно застраховать ребёнка на лето и зачем это делать

Эксперт: детская страховка в летний период сэкономит семейный бюджет

1:27 Your browser does not support the audio element. Страхование

На страховом рынке сегодня представлены самые разные продукты, в том числе для детей. Эксперт-аналитик Банки. ру Илья Чуриков рассказал, от чего стоит застраховать ребёнка в преддверии летних каникул.

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Специалист отмечает, что самой популярной детской страховкой, особенно в летний период, является полис страхования от несчастных случаев. По мнению Чурикова, её стоит оформить даже несмотря на то, что в случае причинения вреда здоровью ребёнку гарантирована бесплатная медпомощь по ОМС. Дополнительный полис позволяет рассчитывать на денежную компенсацию, которую можно потратить на лекарства или реабилитацию и таким образом сэкономить семейный бюджет.

Также эксперт советует оформить страховку для активного отдыха, ДМС и страховку от укуса клеща. Если родители планируют отдыхать с ребёнком за границей, то пригодится детский полис выезжающих за рубеж (ВЗР).

Чуриков отмечает, что детская страховка обойдётся в 2-3 тысячи рублей, при этом в случае травмы или болезни ребёнка семья сможет сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей, особенно если страховой случай наступит за границей, где медпомощь очень дорогая.

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