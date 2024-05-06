Как получить страховую выплату, если вы пострадали во время ДТП в общественном транспорте

Пассажиры общественного транспорта в случае ДТП имеют право на компенсацию

3:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

Переступая порог общественного транспорта, пассажиры попадают под защиту закона об обязательной гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Он защищает жизнь и имущество людей, а также их багаж. Banki.ru рассказали, как получить страховую выплату при ДТП в автобусе, трамвае, электричке или самолёте.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлов Артём is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Что такое ОСГОП

ОСГОП — обязательный вид страхования ответственности для перевозчиков общественного транспорта, который был введён в 2013 году. Полис начинает действовать с момента, когда пассажир вошёл в транспортное средство (ТС), и защищает от любого вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу. Если у перевозчика нет договора ОСГОП, ему придётся выплачивать пассажирам ущерб из своего кармана.

ОСГОП распространяется на:

Железнодорожный транспорт (пригородные электропоезда и поезда дальнего следования).

Автобусы, в том числе маршрутные такси.

Внеуличный транспорт (лёгкое метро, монорельсовый транспорт и внеуличный трамвай).

Трамвай.

Троллейбус.

Морской транспорт.

Внутренний водный транспорт.

Воздушный транспорт (самолёт, вертолёт).

На метро ОСГОП не распространяется, хотя оно тоже является общественным транспортом. Дело в том, что в случае ущерба компенсации выплачивает сам метрополитен, а не страховая компания.

Также планируется с 1 сентября 2024 года ввести ОСГОП для легковых такси.

ОСГОП не действует для:

Служебные автобусы.

Автобусы, используемые в личных целях.

Какие выплаты положены по ОСГОП

Страховой тариф ОСГОП зависит от вида транспорта, вида перевозок и факторов риска, включая уровень безопасности перевозок и технического состояния ТС. Максимальная выплата по этому виду страхования составляет 2 млн 25 тыс. рублей — она выплачивается в случае гибели пассажира.

Если причинен вред здоровью пассажира, то компенсация составит до 2 млн рублей, в зависимости от тяжести травмы. Например, при сотрясении мозга выплачивают 60 тыс. рублей, а при потере беременности выплата превышает 1 млн рублей.

При повреждении имущества возмещение составит до 600 рублей за 1 кг багажа и от 11 тыс. до 23 тыс. рублей за иное имущество.

Компенсации выплачиваются независимо от того, кто является виновником ДТП — перевозчик или водитель другого ТС.

Как получить страховое возмещение

При наступлении страхового случая пострадавший должен обратиться к водителю ТС. Если при ДТП пассажир погиб, его родные обращаются напрямую в Национальный союз страховщиков ответственности.

Водитель должен вызвать скорую помощь и ГИБДД, назвать информацию о страховщике и выдать документ о причинении вреда.

Страховщик выплатит компенсацию в течение 30 дней после того, как получит все доказательства о ДТП, в том числе документы о пройденном пассажиром лечении (чеки, выписку из истории болезни и т. д.). Если пассажир предоставит фото- или видео с места происшествия, это может ускорить получение страховой выплаты.