Сбежавший из России Даня Милохин задолжал налоговой

Покинувший Россию блогер Даня Милохин задолжал Федеральной налоговой службе России 35 тысяч рублей. Об этом пишет Shot.
Так, у тиктокера есть оформленное ИП, через которое он может осуществлять сотрудничество с российскими брендами для рекламных интеграций. Приёмный отец блогера заверяет, что Милохин открыл ИП в тот период, когда только начал зарабатывать на площадке TikTok.
При этом блогер просил своих поклонников прослушивать его треки, чтобы ему получать авторские отчисления. Милохин заявил, что у него "нет рублей", поэтому подписчикам придется прослушивать "какую-нибудь" его песню на сервисах.
Также Милохин говорил, что ему необходимо стать чемпионом по боксу, так как в этой сфере можно заработать большие деньги.
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