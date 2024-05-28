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Сбежавший из России Даня Милохин задолжал налоговой

Shot: уехавший из России Даня Милохин задолжал налоговой 35 тысяч рублей

0:58
Шоу-бизнес

Покинувший Россию блогер Даня Милохин задолжал Федеральной налоговой службе России 35 тысяч рублей. Об этом пишет Shot.

Shot: уехавший из России Даня Милохин задолжал налоговой 35 тысяч рублей
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Дани Милохина в Инстаграм is licensed under public domain

Так, у тиктокера есть оформленное ИП, через которое он может осуществлять сотрудничество с российскими брендами для рекламных интеграций. Приёмный отец блогера заверяет, что Милохин открыл ИП в тот период, когда только начал зарабатывать на площадке TikTok.

При этом блогер просил своих поклонников прослушивать его треки, чтобы ему получать авторские отчисления. Милохин заявил, что у него "нет рублей", поэтому подписчикам придется прослушивать "какую-нибудь" его песню на сервисах.

Также Милохин говорил, что ему необходимо стать чемпионом по боксу, так как в этой сфере можно заработать большие деньги.

Ранее стало известно, зачем участники группы "Би-2" получили гражданство Молдавии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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