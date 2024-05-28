В Ростовском перинатальном центре на прошедшей неделе родились 10 двоен и 1 тройня

В Ростовском областном перинатальном центре за неделю на свет родились 10 двоен и 1 тройня. Все малыши родились практически в доношенном сроке.
Рождение двойни — это не только двойная радость, но и двойная ответственность не только для мамы, но и для врачей.
В Ростовском перинатальном центре на подобных родах присутствуют по 2 неонатолога, 2 акушерки и минимум 2 доктора.
Этот центр ведёт многоплодные беременности в стационаре 3-го уровня, потому что такие беременности всегда состоят в группе риска.
Всего за прошедшие месяцы этого года здесь на свет появилось 88 двоен.
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