В Ростовском перинатальном центре на прошедшей неделе родились 10 двоен и 1 тройня

10 двоен и 1 тройня появились на свет на прошедшей неделе в Ростове

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Ростовском областном перинатальном центре за неделю на свет родились 10 двоен и 1 тройня. Все малыши родились практически в доношенном сроке.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Рождение двойни — это не только двойная радость, но и двойная ответственность не только для мамы, но и для врачей.

В Ростовском перинатальном центре на подобных родах присутствуют по 2 неонатолога, 2 акушерки и минимум 2 доктора.

Этот центр ведёт многоплодные беременности в стационаре 3-го уровня, потому что такие беременности всегда состоят в группе риска.

Всего за прошедшие месяцы этого года здесь на свет появилось 88 двоен.