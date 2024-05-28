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В Ростовском перинатальном центре на прошедшей неделе родились 10 двоен и 1 тройня

10 двоен и 1 тройня появились на свет на прошедшей неделе в Ростове

0:43
Здоровье

В Ростовском областном перинатальном центре за неделю на свет родились 10 двоен и 1 тройня. Все малыши родились практически в доношенном сроке.

10 двоен и 1 тройня появились на свет на прошедшей неделе в Ростове
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Рождение двойни — это не только двойная радость, но и двойная ответственность не только для мамы, но и для врачей.

В Ростовском перинатальном центре на подобных родах присутствуют по 2 неонатолога, 2 акушерки и минимум 2 доктора.

Этот центр ведёт многоплодные беременности в стационаре 3-го уровня, потому что такие беременности всегда состоят в группе риска.

Всего за прошедшие месяцы этого года здесь на свет появилось 88 двоен.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
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