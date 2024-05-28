"Король земли": как выглядит картина, которую Киркоров купил у российского пожарного

Народный артист России Филипп Киркоров посетил выставку "Искусство и деньги", где приобрёл сразу несколько арт-объектов для своего дома. Например, он стал обладателем картины пожарного из Дзержинска Ильи Спиченкова "Король земли".
В блоге артист похвастался новым приобретением от граффитиста. Полотно выполнено в розовом, зелёном и чёрных оттенках, поэтому Киркоров нашёл место для картины в театральной зоне своего дома. Однако он не стал называть стоимость покупки.
Илья Спиченков известен масштабными граффити и картинами, а также тем, что его работы в прошлом году приобрёл рэпер Тимати.
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