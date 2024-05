"Король земли": как выглядит картина, которую Киркоров купил у российского пожарного

Народный артист России Филипп Киркоров посетил выставку "Искусство и деньги", где приобрёл сразу несколько арт-объектов для своего дома. Например, он стал обладателем картины пожарного из Дзержинска Ильи Спиченкова "Король земли".

Фото: youtube.com by канал Олег Майами is licensed under public domain