Стало известно, как сейчас живет желавшая стать мальчиком дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта

Хореограф дочери Джоли и Питта встала на защиту девушки перед хейтерами

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Хореограф Килан Картер, работающий с дочерью голливудских актеров Анджелины Джоли и Бреда Питта, рассказал об отсутствии корысти у девушки. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал Millennium Dance Complex Los Angeles/ is licensed under public domain

По словам тренера, 18-летняя наследница знаменитостей очень талантливая и искренняя девушка, отличающаяся трудолюбием.

"Шайло не полагается на известное имя для достижения своих целей. Честно говоря, я сначала даже не знал, кто она такая. Не думаю, что ее статус имеет значение, особенно в танцевальной студии", — заявил хореограф.

Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывают шестерых детей — однако даже после официального развода, завершённого в 2019 году бывшие возлюбленные не могут разобраться с опекой и разделением совместно нажитого имущества.

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