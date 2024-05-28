Стало известно, как сейчас живет желавшая стать мальчиком дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта

Хореограф Килан Картер, работающий с дочерью голливудских актеров Анджелины Джоли и Бреда Питта, рассказал об отсутствии корысти у девушки. Об этом пишет Daily Mail.
По словам тренера, 18-летняя наследница знаменитостей очень талантливая и искренняя девушка, отличающаяся трудолюбием.
"Шайло не полагается на известное имя для достижения своих целей. Честно говоря, я сначала даже не знал, кто она такая. Не думаю, что ее статус имеет значение, особенно в танцевальной студии", — заявил хореограф.
Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывают шестерых детей — однако даже после официального развода, завершённого в 2019 году бывшие возлюбленные не могут разобраться с опекой и разделением совместно нажитого имущества.
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