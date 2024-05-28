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Игра на выживание: плюсы и минусы содержания собак в квартире

Кинологи назвали плюсы и минусы содержания собак в квартире

3:33
Зоосфера » Собаки

Выбор собаки зависит не только от предпочтений будущего владельца, но и от условий его проживания.

Кинологи назвали плюсы и минусы содержания собак в квартире
Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если в частном доме можно содержать собак любых пород, то в квартире не все породы будут комфортно себя чувствовать.

Плюсы и минусы содержания собак в квартире

Эксперты рекомендуют ознакомиться с плюсами и минусами содержания собаки в квартире перед покупкой питомца.

Плюсы:

  • Новые знакомства: прогулки с собакой могут помочь познакомиться с другими собачниками, которые могут стать как хорошими приятелями для совместных прогулок, так и верными друзьями.
  • Ответственность: собака приучает хозяина к ответственности, так как это не просто животное, а член семьи, требующий ухода и внимания.
  • Прогулки на свежем воздухе: владелец собаки вынужден гулять с питомцем, что полезно для здоровья и помогает городским жителям больше времени проводить на свежем воздухе.

Минусы:

  • Финансовые расходы: содержание собаки требует затрат на корм, аксессуары, ветеринарные услуги и игрушки.
  • Проблемы с соседями: соседи могут быть недовольны шумом, который может издавать оставленный в одиночестве щенок, будь то лай или вой.
  • Порча имущества: щенки могут грызть мебель и другие предметы в доме.

Важно учитывать несколько факторов:

  • Размер жилья: в маленькую квартиру подойдут только мелкие породы собак. В более просторном жилье можно содержать средние и даже крупные породы.
  • Образ жизни владельца: каждая порода имеет свой темперамент, поэтому собаку нужно выбирать, исходя из своего образа жизни.
  • Дети: не все породы подходят для семей с маленькими детьми.
  • Аллергия: если у кого-то из членов семьи есть аллергия, стоит обратить внимание на гипоаллергенные породы собак.

10 пород собак для содержания в квартирах

Такса

Таксы — активные и энергичные собаки, хорошо ладят с детьми и редко вызывают аллергию.
Померанский шпиц Эти маленькие и милые собачки идеально подходят для квартиры, они послушные и умные, но не подходят для людей с аллергией.

Бишон-фризе

Весёлые, игривые и гипоаллергенные собаки, не переносят грубости и наказаний, но могут стать верными друзьями.

Папильон

Эти дружелюбные собаки не имеют сезонной линьки и почти не пахнут, отлично ладят с детьми и другими питомцами.

Джек-рассел терьер

Активные и энергичные, но не подходят для людей с аллергией и могут быть опасны для мелких домашних животных.

Мопс

Эти собаки любят играть и спать, но храпят и плохо переносят жару, не подходят для людей с аллергией.

Лабрадор-ретривер

Несмотря на крупные размеры, лабрадоры прекрасно уживаются в квартире при условии долгих прогулок, очень умные и преданные, хорошо ладят с детьми.

Кавалер кинг-чарльз-спаниель

Добрые и покладистые, подходят для семей с маленькими детьми, легко поддаются дрессировке, но не подходят для людей с аллергией.

Русский той-терьер

Умные и не агрессивные, но имеют сложный характер, не подходят для семей с маленькими детьми из-за низкой стрессоустойчивости.

Котон-де-тулеар

Эти умные и общительные собаки были выведены как компаньоны, подходят для семей с детьми и даже для людей с аллергией.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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