Игра на выживание: плюсы и минусы содержания собак в квартире

Выбор собаки зависит не только от предпочтений будущего владельца, но и от условий его проживания.
Если в частном доме можно содержать собак любых пород, то в квартире не все породы будут комфортно себя чувствовать.
Эксперты рекомендуют ознакомиться с плюсами и минусами содержания собаки в квартире перед покупкой питомца.
Плюсы:
Минусы:
Важно учитывать несколько факторов:
Такса
Таксы — активные и энергичные собаки, хорошо ладят с детьми и редко вызывают аллергию.
Померанский шпиц Эти маленькие и милые собачки идеально подходят для квартиры, они послушные и умные, но не подходят для людей с аллергией.
Бишон-фризе
Весёлые, игривые и гипоаллергенные собаки, не переносят грубости и наказаний, но могут стать верными друзьями.
Папильон
Эти дружелюбные собаки не имеют сезонной линьки и почти не пахнут, отлично ладят с детьми и другими питомцами.
Джек-рассел терьер
Активные и энергичные, но не подходят для людей с аллергией и могут быть опасны для мелких домашних животных.
Мопс
Эти собаки любят играть и спать, но храпят и плохо переносят жару, не подходят для людей с аллергией.
Лабрадор-ретривер
Несмотря на крупные размеры, лабрадоры прекрасно уживаются в квартире при условии долгих прогулок, очень умные и преданные, хорошо ладят с детьми.
Кавалер кинг-чарльз-спаниель
Добрые и покладистые, подходят для семей с маленькими детьми, легко поддаются дрессировке, но не подходят для людей с аллергией.
Русский той-терьер
Умные и не агрессивные, но имеют сложный характер, не подходят для семей с маленькими детьми из-за низкой стрессоустойчивости.
Котон-де-тулеар
Эти умные и общительные собаки были выведены как компаньоны, подходят для семей с детьми и даже для людей с аллергией.
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