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Певица Бритни Спирс заявила, что у неё украли все ювелирные драгоценности

Певица Бритни Спирс рассказала, что у неё украли украшения

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Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс пожаловалась на отсутствие у неё украшений.

Певица Бритни Спирс рассказала, что у неё украли украшения
Фото: https://www.instagram.com/britneyspears by Инстаграм Бритни Спирс is licensed under Public domain

Бритни Спирс опубликовала в "Инстаграме"* видео. На кадрах она поочередно открывает пустые ящики своей шкатулки и объясняет, что всё её сокровища исчезли бесследно.

"Вы можете увидеть, что все мои украшения действительно украли. Сейчас сложно купить новое, потому что боюсь, что оно пропадёт", — рассказала звезда.

Певица отметила, что ей очень жаль пропажи, так как многие украшения были сделаны по её индивидуальному заказу. Особенно Бритни, по её словам, жалко свой детский крестик, который она носила с 4 лет.

Ранее Бритни Спирс абсолютно голая искупалась в море.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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