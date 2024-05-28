Стало известно, зачем участники группы "Би-2" получили гражданство Молдавии

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.RU выразил мнение о том, что музыканты "Би-2" планируют вернуться на российскую сцену после получения гражданства Молдавии.
Специалист увидел в этом хитрый шаг, так как в Молдавии сильные позиции занимают пророссийские силы.
"Непонятно, как это завтра скажется на стране и ее векторе развития. Возможно, "Би-2" выбирает возможность возвращения на российскую сцену через пророссийски настроенные страны", — отметил Рудченко.
Он предположил, что артисты прекрасно осознают отсутствие интереса у западной публики к их творчеству. Музыканты могли бы попросить гражданства у стран Прибалтики, если бы хотели разорвать все связи с Россией.
Ранее Александр Лазарев-младший выразил мнение по поводу участия Ольги Бузовой в скандальном спектакле МХАТа.
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