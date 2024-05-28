Стало известно, зачем участники группы "Би-2" получили гражданство Молдавии

Рудченко: "Би-2" может вернуться на российскую сцену благодаря гражданству Молдавии

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.RU выразил мнение о том, что музыканты "Би-2" планируют вернуться на российскую сцену после получения гражданства Молдавии.

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Специалист увидел в этом хитрый шаг, так как в Молдавии сильные позиции занимают пророссийские силы.

"Непонятно, как это завтра скажется на стране и ее векторе развития. Возможно, "Би-2" выбирает возможность возвращения на российскую сцену через пророссийски настроенные страны", — отметил Рудченко.

Он предположил, что артисты прекрасно осознают отсутствие интереса у западной публики к их творчеству. Музыканты могли бы попросить гражданства у стран Прибалтики, если бы хотели разорвать все связи с Россией.

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