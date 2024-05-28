"Расследование продолжается": "Ингосстрах" ещё не принял решение по ущербу зданию "Крокуса Сити Холла"

"Ингосстрах": решение по страховому случаю в "Крокусе" ещё не принято

1:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

Решение по страховому случаю, связанному с ущербом зданию "Крокуса Сити Холла", ещё не принято, расследование продолжается. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе "Ингосстраха".

Фото: t.me by МЧС России

В компании отметили, что не получали новых обращений от пострадавших от теракта в концертном зале.

"Что касается самого здания, то на данный момент расследование продолжается, решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от госорганов. "Ингосстрах" будет действовать в соответствии с условиями договора страхования и законодательства РФ", — пояснили в пресс-службе страховщика.

Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошёл 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям в здании и подожгли зрительный зал, в результате чего погибли 145 человек.

В конце марта сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов, сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что страховка покроет лишь малую часть суммы ущерба "Крокусу Сити Холлу".

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