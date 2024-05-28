Первый квартал 2024: в России взлетели нефтегазовые и ненефтегазовые доходы

В России зафиксировали резкое наращивание нефтегазовых доходов

По итогам первого квартала 2024 года в России зафиксировали значительный рост поступлений в федеральный бюджет как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на отчет Министерства экономического развития (МЭР).

По данным ведомства, за период с января по март совокупные доходы бюджета от нефтегазового сектора достигли 2,9 триллиона рублей. В то же время, ненефтегазовые доходы, превышающие запланированные показатели, составили 5,8 триллиона рублей.

МЭР оценило достигнутые результаты как значительные. В отчете ведомства также отмечено, что текущая динамика денежных поступлений демонстрирует стабильное выполнение закона о федеральном бюджете.