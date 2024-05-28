Понимание и лечение гиперпигментации: эффективные методы для ровного тона кожи

Как избавиться от веснушек и пигментных пятен на лице

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Неровный тон кожи, в том числе пигментные пятна, является распространенной проблемой, касающейся многих. Эта гиперпигментация, вызванная чрезмерной продукцией меланина, может проявляться в виде разнообразных темных пятен на лице и теле. Это естественный процесс, но многие стремятся избавиться от него.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Существует три основных типа гиперпигментации: вызванная солнцем, поствоспалительная и мелазма. Профилактика играет ключевую роль в предотвращении усиления гиперпигментации, и использование солнцезащитного крема SPF50 рекомендуется для защиты от ультрафиолетовых лучей. Лечение гиперпигментации обычно начинается с простых средств, таких как кремы и сыворотки, содержащие ингредиенты, такие как витамин С, ретиноиды, альфа-гидроксикислоты и другие. Домашние пилинги и маски также могут быть эффективны для улучшения состояния кожи.