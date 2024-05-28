Армия США в очередной раз "спасла мир" от фашизма во Второй мировой войне Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая на Арлингтонском военном кладбище.
Байден, поздравляя американцев с Днём памяти, о главной и великой роли СССР в победе над гитлеровской Германией даже не заикнулся.
"Это культ отмены русских, русских лишили победы официально!" — радуются украинцы и некоторые американцы в соцсетях.
Впрочем, это для США норма вещей. В своё время уличный опрос в США показал, что победителями во Второй мировой войне американцы считают… только себя.
Собственно, ответы совершенно не удивительны — именно на популяризацию версии о "победительных союзниках США и Британию" работают Голливуд, западное образование и даже развлекательная литература.
Уличные опросы Ifop и Populus всегда (год за годом) показывают одно и то же — жители США и Франции и половина жителей Германии считают, что ключевую роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне сыграла "несокрушимая армия США".
А опрос Washington Post подтвердил, что мнение американского обывателя о том, что СССР выступал только "в качестве помощника США", живее всех живых и никуда не денется ближайшие лет 50.
Кстати, такая же ситуация и со знаниями об освоении космоса. По данным "Daily News" только шесть процентов опрошенных ответили, что первым человеком в космосе был русский Юрий Гагарин. Большинство называли первым космонавтом Нила Армстронга. Да что говорить, 12 апреля 2024 года госдеп США поздравил мир с "Днём космонавтики" — забыв про Гагарина и опубликовав фото американского астронавта.
Впрочем, как уже писала Pravda. Ru, для умных людей существуют простые и страшные цифры:
А ведь еще в далеком 2003 году Pravda. Ru публиковала цитаты самых обычных американских граждан о России, СССР и войне, в которой наш народ добился великой Победы:
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