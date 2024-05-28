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Олег Володин
"Мир спасли США!": Байден отобрал у СССР победу во Второй мировой

Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне

3:41
Мир

Армия США в очередной раз "спасла мир" от фашизма во Второй мировой войне Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая на Арлингтонском военном кладбище.

Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Байден, поздравляя американцев с Днём памяти, о главной и великой роли СССР в победе над гитлеровской Германией даже не заикнулся.

"Это культ отмены русских, русских лишили победы официально!" — радуются украинцы и некоторые американцы в соцсетях.

Впрочем, это для США норма вещей. В своё время уличный опрос в США показал, что победителями во Второй мировой войне американцы считают… только себя.

Собственно, ответы совершенно не удивительны — именно на популяризацию версии о "победительных союзниках США и Британию" работают Голливуд, западное образование и даже развлекательная литература.

Уличные опросы Ifop и Populus всегда (год за годом) показывают одно и то же — жители США и Франции и половина жителей Германии считают, что ключевую роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне сыграла "несокрушимая армия США".

А опрос Washington Post подтвердил, что мнение американского обывателя о том, что СССР выступал только "в качестве помощника США", живее всех живых и никуда не денется ближайшие лет 50.

Кстати, такая же ситуация и со знаниями об освоении космоса. По данным "Daily News" только шесть процентов опрошенных ответили, что первым человеком в космосе был русский Юрий Гагарин. Большинство называли первым космонавтом Нила Армстронга. Да что говорить, 12 апреля 2024 года госдеп США поздравил мир с "Днём космонавтики" — забыв про Гагарина и опубликовав фото американского астронавта.

Впрочем, как уже писала Pravda. Ru, для умных людей существуют простые и страшные цифры:

  1. На советско-германским фронте было разгромлено более 600 вражеских дивизий. На Западном — 176, многие из которых состояли из призывников старших возрастов или неопытных новобранцев.
  2. Протяжённость советско-германского фронта была в четыре раза длиннее, чем все (!) фронты вместе взятые, где воевали союзники (включая Африку).
  3. Общие потери СССР в войне — 26,6 миллиона человек (из них 8,6 миллиона военные). У союзников — 400 тысяч из США и около 350 тысяч из Англии. Это меньше, чем погибло ленинградцев во время блокады…

А ведь еще в далеком 2003 году Pravda. Ru публиковала цитаты самых обычных американских граждан о России, СССР и войне, в которой наш народ добился великой Победы:

  • "Без США весь мир говорил бы по-немецки",
  • "Русские, зачем вы кичитесь победой? Мне вас жаль. Ваша страна умирает от голода, у вас третьесортная армия и ваша экономика даже не имеет своей валюты, которую признавал бы остальной мир"
  • "Вы не должны быть предвзяты к стране, которая спасла вас от фашизма"
  • "Может, я проспал урок истории о том, что в Санкт-Петербурге была какая-то война. На экскурсии я видел следы от бомб, а гид сказала "это следы войны". То есть после того, как США спасли Россию от Гитлера, русские даже не смогли очистить город!".
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы джо байден вторая мировая война
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