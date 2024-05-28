"Мир спасли США!": Байден отобрал у СССР победу во Второй мировой

Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне

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Армия США в очередной раз "спасла мир" от фашизма во Второй мировой войне Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая на Арлингтонском военном кладбище.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Байден, поздравляя американцев с Днём памяти, о главной и великой роли СССР в победе над гитлеровской Германией даже не заикнулся. "Это культ отмены русских, русских лишили победы официально!" — радуются украинцы и некоторые американцы в соцсетях.

Впрочем, это для США норма вещей. В своё время уличный опрос в США показал, что победителями во Второй мировой войне американцы считают… только себя.

Собственно, ответы совершенно не удивительны — именно на популяризацию версии о "победительных союзниках США и Британию" работают Голливуд, западное образование и даже развлекательная литература.

Уличные опросы Ifop и Populus всегда (год за годом) показывают одно и то же — жители США и Франции и половина жителей Германии считают, что ключевую роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне сыграла "несокрушимая армия США".

А опрос Washington Post подтвердил, что мнение американского обывателя о том, что СССР выступал только "в качестве помощника США", живее всех живых и никуда не денется ближайшие лет 50.

Кстати, такая же ситуация и со знаниями об освоении космоса. По данным "Daily News" только шесть процентов опрошенных ответили, что первым человеком в космосе был русский Юрий Гагарин. Большинство называли первым космонавтом Нила Армстронга. Да что говорить, 12 апреля 2024 года госдеп США поздравил мир с "Днём космонавтики" — забыв про Гагарина и опубликовав фото американского астронавта.

Впрочем, как уже писала Pravda. Ru, для умных людей существуют простые и страшные цифры:

На советско-германским фронте было разгромлено более 600 вражеских дивизий. На Западном — 176, многие из которых состояли из призывников старших возрастов или неопытных новобранцев. Протяжённость советско-германского фронта была в четыре раза длиннее, чем все (!) фронты вместе взятые, где воевали союзники (включая Африку). Общие потери СССР в войне — 26,6 миллиона человек (из них 8,6 миллиона военные). У союзников — 400 тысяч из США и около 350 тысяч из Англии. Это меньше, чем погибло ленинградцев во время блокады…

А ведь еще в далеком 2003 году Pravda. Ru публиковала цитаты самых обычных американских граждан о России, СССР и войне, в которой наш народ добился великой Победы: