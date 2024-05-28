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"Обезьянка в клетке": Лазарев обрушился с критикой на МХАТ из-за попытки хайпануть на Бузовой

Режиссёр Лазарев раскритиковал МХАТ за попытку пиара на спектакле с Бузовой

0:59
Шоу-бизнес

Режиссёр и телеведущий Александр Лазарев-младший в шоу "Легенда" от RTVI выразил мнение, что участие певицы Ольги Бузовой в спектакле МХАТа "Чудесный грузин" было некорректным.

Режиссёр Лазарев раскритиковал МХАТ за попытку пиара на спектакле с Бузовой
Фото: youtube.com by канал RTVI Развлечения is licensed under public domain

Он пояснил, что певица сама по себе личность эпатажная и провокационная.

"Артистам театра было обидно. Да и Бузовой это обидно, потому что она не обезьянка в клетке, на которую надо пойти посмотреть… Это все так, чисто привлечь зрителей", — поделился Лазарев своим мнением.

Артист считает, что получилось не очень хорошо с обеих сторон. При этом он не считает Бузову певицей, скорее "интернет-персоной". И её приглашение стало оскорблением со стороны бывшего худрука МХАТа Эдуарда Боякова для большинства профессиональных артистов.

Ранее Светлана Светикова рассказала о поддержке Татьяны Навки во время разрыва с Андреем Чадовым.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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