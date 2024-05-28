"Галстанян объявил себя теневым министром": политолог объяснил, возможна ли смена власти в Армении, и выгодно ли это России

Политолог Галстанян: в Армении может установиться видимость двоевластия

2:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия заинтересована в том, чтобы между Арменией и Азербайджаном установились прогнозируемые отношения, рассказал NewsInfo.Ru руководитель Клуба политологов " Южный Кавказ" Ильдар Велизаде.

Фото: commons.wikimedia.org by Пандухт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Ранее в Армении на фоне новостей о согласовании Баку и Ереваном делимитации границы в районе Тавушской области вспыхнули протесты под руководством предводителя Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна. Протестующие требуют остановки делимитации и отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

"В связи с тем, какая ситуация на Западе, на западных границах России, РФ заинтересована в том, чтобы выстраивать новые коммуникации в условиях реализации политики поворота на Восток", — подчеркнул Велизаде.

Эксперт отметил, что оппонирующий власти Галстанян не предложил никакой внутриполитической или внешнеполитической программы. Учитывая его канадское гражданство, он будет "заигрывать" со всеми внешними силами, включая Россию и Запад.

По словам Велизаде, оппозиция заинтересована в том, чтобы провести "ревизию процесса нормализации" между Баку и Ереваном, в том числе в вопросе Нагорного Карабаха и других территорий, что может породить напряжённость в отношениях двух стран. России это невыгодно, так как грозит вмешательством внешних игроков, которые попытаются использовать ситуацию в своих интересах, подчеркнул политолог.

"В принципе, сейчас это в латентной форме происходит. Если будет какое-то напряжение, это будет уже не в латентной, а в более артикулированной форме. Поэтому не думаю, что России это понравится", — рассказал собеседник NewsInfo.Ru.

Политолог добавил, что смена власти в Армении возможна при условии широкомасштабной гражданской войны, но она навряд ли разгорится, так как народ не собирается возвращаться в прошлое. Скорее, Галстанян будет укрепляться в статусе теневого министра, и в стране установится видимость двоевластия, пояснил эксперт.