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"Галстанян объявил себя теневым министром": политолог объяснил, возможна ли смена власти в Армении, и выгодно ли это России

Политолог Галстанян: в Армении может установиться видимость двоевластия

2:09
Мир

Россия заинтересована в том, чтобы между Арменией и Азербайджаном установились прогнозируемые отношения, рассказал NewsInfo.Ru руководитель Клуба политологов " Южный Кавказ" Ильдар Велизаде.

Политолог Галстанян: в Армении может установиться видимость двоевластия
Фото: commons.wikimedia.org by Пандухт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Ранее в Армении на фоне новостей о согласовании Баку и Ереваном делимитации границы в районе Тавушской области вспыхнули протесты под руководством предводителя Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна.  Протестующие требуют остановки делимитации и отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 

"В связи с тем, какая ситуация на Западе, на западных границах России, РФ заинтересована в том, чтобы выстраивать новые коммуникации в условиях реализации политики поворота на Восток", — подчеркнул Велизаде.

Эксперт отметил, что оппонирующий власти Галстанян  не предложил никакой внутриполитической или внешнеполитической программы. Учитывая его канадское гражданство, он будет "заигрывать" со всеми внешними силами, включая Россию и Запад. 

По словам Велизаде, оппозиция заинтересована в том, чтобы провести "ревизию процесса нормализации" между Баку и Ереваном, в том числе в вопросе Нагорного Карабаха и других территорий, что может породить напряжённость в отношениях двух стран. России это невыгодно, так как грозит вмешательством внешних игроков, которые попытаются использовать ситуацию в своих интересах, подчеркнул политолог.

"В принципе, сейчас это в латентной форме происходит. Если будет какое-то напряжение, это будет уже не в латентной, а в более артикулированной форме. Поэтому не думаю, что России это понравится", — рассказал собеседник NewsInfo.Ru.

Политолог добавил, что смена власти в Армении возможна при условии широкомасштабной гражданской войны, но она навряд ли разгорится, так как народ не собирается возвращаться в прошлое. Скорее, Галстанян будет укрепляться в статусе теневого министра, и в стране установится видимость двоевластия, пояснил эксперт.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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