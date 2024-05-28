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Мелотрия шершавая или арбузный огурец: выращивание и уход

Это просто экзотика для дачного участка

2:05
Садоводство » Овощи

Мелотрия шершавая, также известная как арбузный огурец, является уникальным растением, которое сочетает в себе свойства огурца и арбуза. Она имеет длинную и тонкую форму, похожую на огурец, но при этом обладает сладким и сочным вкусом, как у арбуза. Это растение произрастает в тропических и субтропических регионах и становится всё более популярным среди садоводов благодаря своей неприхотливости и вкусным плодам.

Это просто экзотика для дачного участка
Фото: pixabay.com by Corey Ryan Hanson (SoFuego) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если вы решили вырастить мелотрию шершавую на своём участке, то вам необходимо знать несколько важных моментов о её выращивании и уходе. Во-первых, это растение любит тепло и солнечный свет, поэтому выберите для него хорошо освещенное место. Также убедитесь, что почва на вашем участке достаточно плодородна и хорошо дренирована.

Семена мелотрии шершавой можно посадить непосредственно в открытый грунт весной, когда почва прогреется до 18-20 градусов. Лучше всего сделать это в грядках, расположенных на расстоянии 60-70 см друг от друга. После появления всходов, оставьте на каждой грядке 2-3 самых сильных растения и удалите остальные. Это позволит растениям получить достаточно питательных веществ и развиться в здоровые и плодоносные растения.

Одним из важных аспектов ухода за мелотрией шершавой является поддержание почвы во влажном состоянии. Регулярно поливайте растения, особенно в период цветения и плодоношения. Также не забывайте рыхлить почву вокруг растений и удалять сорняки, чтобы они не конкурировали за питательные вещества.

Как только плоды мелотрии шершавой достигнут размера около 10-15 см, они готовы к сбору. Они имеют зеленовато-белый цвет и покрыты мелкими шипами, поэтому будьте осторожны при сборе, чтобы не повредить плоды. Отрезайте плоды острым ножом или ножницами, оставляя небольшой хвостик стебля.

Как вырастить экзотику в Средней полосе России?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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