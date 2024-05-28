Мелотрия шершавая или арбузный огурец: выращивание и уход

Это просто экзотика для дачного участка

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Мелотрия шершавая, также известная как арбузный огурец, является уникальным растением, которое сочетает в себе свойства огурца и арбуза. Она имеет длинную и тонкую форму, похожую на огурец, но при этом обладает сладким и сочным вкусом, как у арбуза. Это растение произрастает в тропических и субтропических регионах и становится всё более популярным среди садоводов благодаря своей неприхотливости и вкусным плодам.

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Если вы решили вырастить мелотрию шершавую на своём участке, то вам необходимо знать несколько важных моментов о её выращивании и уходе. Во-первых, это растение любит тепло и солнечный свет, поэтому выберите для него хорошо освещенное место. Также убедитесь, что почва на вашем участке достаточно плодородна и хорошо дренирована.

Семена мелотрии шершавой можно посадить непосредственно в открытый грунт весной, когда почва прогреется до 18-20 градусов. Лучше всего сделать это в грядках, расположенных на расстоянии 60-70 см друг от друга. После появления всходов, оставьте на каждой грядке 2-3 самых сильных растения и удалите остальные. Это позволит растениям получить достаточно питательных веществ и развиться в здоровые и плодоносные растения.

Одним из важных аспектов ухода за мелотрией шершавой является поддержание почвы во влажном состоянии. Регулярно поливайте растения, особенно в период цветения и плодоношения. Также не забывайте рыхлить почву вокруг растений и удалять сорняки, чтобы они не конкурировали за питательные вещества.

Как только плоды мелотрии шершавой достигнут размера около 10-15 см, они готовы к сбору. Они имеют зеленовато-белый цвет и покрыты мелкими шипами, поэтому будьте осторожны при сборе, чтобы не повредить плоды. Отрезайте плоды острым ножом или ножницами, оставляя небольшой хвостик стебля.