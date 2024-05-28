Новые авто раскупают как горячие пирожки: продажи в России за неделю достигли 33,2 тысячи

На российском авторынке за неделю продано 33,2 тыс. новых автомобилей

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С 20 по 26 мая в России продано 33,2 тыс. новых автомобилей, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг".

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 3.0

На легковые автомобили пришлось 86% от общего объема, что составляет 28,6 тыс. автомобилей, несмотря на снижение спроса на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей. Продажи новых грузовиков выросли на 3,3% и составили 2,3 тыс. единиц.

В сегменте легкого коммерческого транспорта реализовано 1,9 тыс. машин, что на 10% больше, чем ранее. Продажи автобусов также увеличились на 12,4%, достигнув 335 единиц. Кроме того, стало известно, что на заводе "БелДжи" в Белоруссии начался выпуск кроссоверов BelGee X70, ранее известных как Geely Atlas Pro.