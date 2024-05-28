"Оставайтесь на связи": Роспотребнадзор запускает горячую линию для туристов

Роспотребнадзор запускает горячую линию для туристов

Утром 28 мая корреспондент TourDom. ru проверил работу Всероссийской горячей линии Роспотребнадзора для туристов. Эта служба, запущенная в связи с началом сезона отпусков, будет работать до 7 июня, как сообщается в Telegram-канале "Ваш Роспотребнадзор".

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Туристам обещают консультации по вопросам покупки, обмена и возврата турпутевок, а также разъяснения по договорам на туристическое обслуживание и советам в случае претензий к качеству турпродукта.

Мы обратились за консультацией, представившись туристом, недовольным качеством отдыха в Абхазии. По нашему сценарию, гостиница была забронирована напрямую через сайт, но по приезде оказалось, что реальность не соответствует обещанному: бассейн загрязнен, сантехника в номере в плохом состоянии. Руководство отеля отказывается признать претензии. Мы спросили, к кому обратиться и на что рассчитывать, учитывая, что речь идет о гостинице в соседней стране.

Дозвониться на горячую линию по бесплатному номеру оказалось легко, ожидание ответа заняло меньше минуты. Оператор Екатерина выслушала вопрос, уточнила цель звонка — оставить жалобу или получить консультацию, затем взяла двухминутную паузу для уточнения информации. Вернувшись, она зачитала официальную информацию о порядке обращения в территориальные органы Роспотребнадзора и способах отправки претензии — через сайт, лично или по почте. Срок рассмотрения жалобы составляет 30 дней с момента регистрации.

На наши вопросы: "На какой результат можно рассчитывать? Как российский Роспотребнадзор может повлиять на абхазскую гостиницу?" — оператор не дала четкого ответа, лишь предложив перевести звонок на специалиста для дополнительной консультации.

После короткого ожидания выяснилось, что специалист не может ответить сразу, но обещал перезвонить. До момента публикации статьи обратной связи не последовало.

В конце разговора нам предложили оценить работу горячей линии по пятибалльной шкале. Корреспондент TourDom. ru поставил пятерку за вежливость и доброжелательность оператора, но качество помощи в решении вопроса оценил на троечку. Знание порядка обращения в Роспотребнадзор полезно, но механическое зачитывание информации трудно назвать эффективной помощью туристам.

Телефонная линия запускается ведомством ежегодно к началу летнего туристического сезона, одна из целей — сбор статистики по жалобам потребителей туристических услуг.