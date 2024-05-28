Карл III нашёл замену Кейт Миддлтон

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Обязанности Кейт Миддлтон могут перейти к принцессе Беатрисе Йоркской

1:00
Шоу-бизнес » Зарубежный

Обязанности принцессы Кейт Миддлтон, которая в марте сообщила о диагностированном раке, могут перейти к принцессе Беатрисе Йоркской. Об этом пишет газета Marca.

Обязанности Кейт Миддлтон могут перейти к принцессе Беатрисе Йоркской
Фото: youtube.com by канал This Morning is licensed under public domain

По информации источников издания, король Карл III мог передать проекты Кейт Миддлтон своей племяннице Беатрисе Йоркской. Такие слухи появились после того, как дочь принца Эндрю пришла на мероприятие в саду Букингемского дворца. Она появилась в компании сестры, принцессы Евгении.

Королевский эксперт Эмили Наш уверяет, что это не совсем достоверная информация, а принцесса Беатриса Йоркская стала частью мероприятия с целью оказать поддержку принцу Уильяму.

Кейт Миддлтон в марте нынешнего года сообщила об онкологии. Однако данные о том, какой именно рак и на какой стадии, не раскрываются.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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