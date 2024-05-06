Наступила победная Пасха. Сбываются предсказания старца Ионы Одесского

Наступила третья Пасха — победная для России, которую предсказал православный старец Иона Одесский.
Известны предсказания старца Ионы Одесского — духовника Свято-Успенского монастыря, касающиеся окончания СВО на Украине.
Старец, умерший в 2012 году в возрасте 87 лет, предупреждал задолго до госпереворота в Киеве о войне "небольшого государства" и России, которая будет сопровождаться "хаосом" в мире, а также о "духовной брани", которая "разразится" вокруг Украины:
"Нет отдельно Украины и России, а есть единая Святая Русь. А разделить нас решили враги, чтобы уничтожить Православие на Малой Руси. Но Господь того не допустит".
Согласно предсказаниям Ионы, военный конфликт (СВО) на Украине продлится три года, так как он просчитал его в трёх Пасхах.
Первую Пасху он назвал кровавой. Действительно, весной 2022 года начались активные боевые действия. Были сорваны мирные переговоры в Стамбуле, и СВО по характеру перестала быть полицейской операцией, а стала кровавой войной.
Вторая Пасха — голодная. В 2023 году Украина, потерявшая территории, людей и электроэнергию, скатилась в бедность, инфляция съела сбережения, государство стало испытывать трудности с соцвыплатами. Обычные люди начали экономить на еде.
Третья Пасха — победная. Она пришлась на 5 мая 2024 года. Согласно пророчеству Ионы Одесского, победит "Россия и дух её", после чего Украина "вернётся к вере православной и избавится от лжеучений".
"Все погибнут, кто против Бога и России пойдёт. Господь отдал Русских Своей Матери, Победительной Воеводе, кто жив останется — какая будет у того хорошая жизнь", — предсказал старец.
В связи с желанием НАТО прийти Украине на помощь вводом контингента, также можно вспомнить его следующие предсказания...
По словам старца Ионы, Китай сыграет огромную роль в победе над Америкой. Но и сам через некоторое время захочет напасть на Россию, однако в стране начнётся страшная эпидемия.
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