Сгущённое молоко: секретный ингредиент этого невероятно вкусного итальянского десерта тирамису
Готовим тирамису в стаканчиках
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Сгущённое молоко — секрет этого невероятно вкусного итальянского десерта тирамису. Кофе и шоколад — классическое сочетание, просто выложите всё слоями и наслаждайтесь.
Фото: Own work by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 3 чайные ложки гранул растворимого кофе
- 3 столовые ложки кофейного ликёра
- 250 г маскарпоне
- 85 г сгущённого молока
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 1 столовая ложка какао-порошка
- Бисквит
Приготовление
- Смешайте кофейные гранулы с 2 столовыми ложками кипятка в большом кувшине. Добавьте кофейный ликёр и 75 мл холодной воды. Перелейте в неглубокую тарелку.
- Сделайте слой сливок, взбив маскарпоне, сгущённое молоко и ванильный экстракт миксером.
- Бисквит окуните в кофейную смесь на несколько секунд. Положите несколько кусочков бисквита на дно двух бокалов, сверху налейте сливки. Просейте какао и охладите не менее часа перед подачей на стол.
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