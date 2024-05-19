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Сгущённое молоко: секретный ингредиент этого невероятно вкусного итальянского десерта тирамису

Готовим тирамису в стаканчиках

1:05
Еда

Сгущённое молоко — секрет этого невероятно вкусного итальянского десерта тирамису. Кофе и шоколад — классическое сочетание, просто выложите всё слоями и наслаждайтесь.

Готовим тирамису в стаканчиках
Фото: Own work by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 3 чайные ложки гранул растворимого кофе
  • 3 столовые ложки кофейного ликёра
  • 250 г маскарпоне
  • 85 г сгущённого молока
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1 столовая ложка какао-порошка
  • Бисквит

Приготовление

  1. Смешайте кофейные гранулы с 2 столовыми ложками кипятка в большом кувшине. Добавьте кофейный ликёр и 75 мл холодной воды. Перелейте в неглубокую тарелку.
  2. Сделайте слой сливок, взбив маскарпоне, сгущённое молоко и ванильный экстракт миксером.
  3. Бисквит окуните в кофейную смесь на несколько секунд. Положите несколько кусочков бисквита на дно двух бокалов, сверху налейте сливки. Просейте какао и охладите не менее часа перед подачей на стол.
Настоящий Тирамису, рецепт 1960 года!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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