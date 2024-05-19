Какие последствия ждут кошек, решившихся охотиться на тараканов

Ветеринары ответили, что будет, если кошка съест таракана

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

По своей природе кошки — охотники, готовые без устали преследовать все, что движется.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Хотя чаще всего их внимание привлекают грызуны, они также не упускают возможности поймать насекомых.

Возникает логичный вопрос: стоит ли препятствовать такому поведению?

Особенно это касается тараканов, поскольку они являются одними из самых распространенных домашних вредителей.

Интерес кошек к тараканам легко объясним — эти насекомые богаты белком, что делает их привлекательным лакомством для питомцев. Однако включение таких "деликатесов" в рацион может иметь печальные последствия.

Во-первых, тараканы имеют жесткий экзоскелет, который кошке трудно переварить, что может вызвать расстройство желудка и рвоту.

Во-вторых, тараканы часто подвергаются воздействию инсектицидов, и кошка, съевшая такого таракана, рискует вторичным отравлением.

В-третьих, тараканы переносят множество заболеваний, которые могут передаться кошке. Поэтому, если вы заметили тараканов в доме, необходимо как можно быстрее принять меры по их устранению.