Какие последствия ждут кошек, решившихся охотиться на тараканов

По своей природе кошки — охотники, готовые без устали преследовать все, что движется.
Хотя чаще всего их внимание привлекают грызуны, они также не упускают возможности поймать насекомых.
Возникает логичный вопрос: стоит ли препятствовать такому поведению?
Особенно это касается тараканов, поскольку они являются одними из самых распространенных домашних вредителей.
Интерес кошек к тараканам легко объясним — эти насекомые богаты белком, что делает их привлекательным лакомством для питомцев. Однако включение таких "деликатесов" в рацион может иметь печальные последствия.
Во-первых, тараканы имеют жесткий экзоскелет, который кошке трудно переварить, что может вызвать расстройство желудка и рвоту.
Во-вторых, тараканы часто подвергаются воздействию инсектицидов, и кошка, съевшая такого таракана, рискует вторичным отравлением.
В-третьих, тараканы переносят множество заболеваний, которые могут передаться кошке. Поэтому, если вы заметили тараканов в доме, необходимо как можно быстрее принять меры по их устранению.
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