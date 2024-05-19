Инженеры создали подводный велосипед

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Подводный велосипед Seabike позволит летать под водой со сверхчеловеческой скоростью

Наука

В период всеобщего энергодефицита особенно ценятся предметы, способные функционировать при помощи старых добрых механических или мышечных усилий. Проще говоря, такие вещи не требуют заряда аккумуляторов, особенно когда пользователь находится вдали от ближайшей розетки.

Подводный велосипед Seabike позволит летать под водой со сверхчеловеческой скоростью
Фото: unsplash.com by Tim Marshall is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Например, в открытом море — устройство Seabike было создано специально для таких условий.

Наименование "подводный велосипед" идеально отражает суть данного изобретения. Это стержень с регулируемой длиной, оснащенный ручками-упорами, педалями и винтом длиной 38 см на конце. Для использования необходимо закрепить устройство на поясе и начать крутить педали, что обеспечит движение вперед под водой. При этом руки останутся свободными, управление осуществляется путем изменения положения тела.

Если потребуется, можно повернуть устройство и крутить педали руками, однако это будет менее эффективно. Скорость, с которой вы будете двигаться, полностью зависит от ваших физических способностей, но установить рекорд скорости под водой будет непросто.

С другой стороны, никто не мешает вам медленно двигать ногами и наслаждаться плаванием под водой, включая поездки в общественных бассейнах — винт не представляет опасности для окружающих.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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