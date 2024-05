Инженеры создали подводный велосипед

В период всеобщего энергодефицита особенно ценятся предметы, способные функционировать при помощи старых добрых механических или мышечных усилий. Проще говоря, такие вещи не требуют заряда аккумуляторов, особенно когда пользователь находится вдали от ближайшей розетки.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication