Урожай 10 кг с кв. метра: этот сорт свёклы даёт щедрый урожай — устанете собирать

Рекордсменом по содержанию сахаров является гибрид свёклы "Ред Марио", он содержит целых 17% сахара в сравнении с обычными 8-12%. Этот среднеспелый гибрид соответствует самым высоким стандартам качества:
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Не подвержен загущению.
Устойчив к широкому спектру болезней.
Практически лишен колец.
Не имеет специфического свекольного вкуса.
Обеспечивает невероятно высокие урожаи — более 10 кг с квадратного метра.
Свёкла "Ред Марио" раскроет перед вами новые гастрономические горизонты.
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