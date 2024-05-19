Урожай 10 кг с кв. метра: этот сорт свёклы даёт щедрый урожай — устанете собирать

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Сорт свёклы "Ред Марио"

0:37
Садоводство » Овощи

Рекордсменом по содержанию сахаров является гибрид свёклы "Ред Марио", он содержит целых 17% сахара в сравнении с обычными 8-12%. Этот среднеспелый гибрид соответствует самым высоким стандартам качества:

Сорт свёклы "Ред Марио"
Фото: commons.wikimedia.org by BastienM is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  • Не подвержен загущению.
  • Устойчив к широкому спектру болезней.
  • Практически лишен колец.
  • Не имеет специфического свекольного вкуса.
  • Обеспечивает невероятно высокие урожаи — более 10 кг с квадратного метра.

Свёкла "Ред Марио" раскроет перед вами новые гастрономические горизонты.

Ред Марио F1 самая вкусная свекла и Ред Ариес F1 самый неприхотливый гибрид свёклы столовой !
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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