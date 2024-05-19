Для армии США создали жилет солдат будушего

Не смотря на прогрессы в военной технологии и автоматизации, требования к физическим способностям солдат в будущем остаются крайне строгими: они должны нести на себе множество килограммов боевого снаряжения. Но облегчить эту ношу могут сверхплотные носимые батареи (CWB) нового поколения от компании Amprius.
Идея нового разработка для армии США заключается в создании универсального переносного источника энергии для любого электронного оборудования, необходимого в современных военных операциях. Этот источник энергии будет иметь более компактный дизайн, прилегать к телу и с течением времени заменять устаревшие батареи.
Продукт SiMaxx от компании Amprius представляет собой специальные батареи, в которых традиционный графитовый анод заменен на кремниевый, изготовленный из нанопроволок. Это позволит значительно увеличить содержание литиевых ионов в 10 раз и повысить энергетическую емкость. За счет этого будет достигнута уникальная энергетическая плотность по весу на уровне 500 Вт⋅ч/кг и по объему — 1300 Вт⋅ч/кг, что является лучшими показателями среди аналогичных батарей.
Такая высокая энергетическая плотность позволит устройству SiMaxx увеличить выходную энергию вдвое по сравнению с существующими моделями батарей, поможет военнослужащим увеличить свои возможности по питанию носимой электроники и продлить время участия в миссиях без необходимости перезарядки.
В прошлом году батарея с системой SiMaxx емкостью 390 Вт⋅ч/кг с гелевым полимерным электролитом успешно прошла тестирование на стойкость к пулям, для чего в нее вбивали гвозди.
Для удобства аккумуляторные рюкзаки будут объединены с бронежилетом. Проект CWB планируется осуществить в течение шести лет.
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