От Майкла Джексона до Кайли Миноуг: вот чьи автографы украшают коллекцию Бузовой

Ольга Бузова расширяет свою коллекцию виниловых пластинок с автографами знаменитостей

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова активно собирает коллекцию виниловых пластинок с автографами известных исполнителей. В своём Telegram-канале она поделилась радостью от нового приобретения — пластинки с автографом Кайли Миноуг.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Коллекция певицы уже включает винилы с подписями таких звёзд, как Майкл Джексон и Уитни Хьюстон. Бузова также выразила мечту о добавлении пластинки с автографом Фредди Меркьюри. Она также недавно выступила с песнями группы Queen, что вызвало разнообразные реакции среди её поклонников.