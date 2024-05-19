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От Майкла Джексона до Кайли Миноуг: вот чьи автографы украшают коллекцию Бузовой

Ольга Бузова расширяет свою коллекцию виниловых пластинок с автографами знаменитостей

0:35
Шоу-бизнес

Ольга Бузова активно собирает коллекцию виниловых пластинок с автографами известных исполнителей. В своём Telegram-канале она поделилась радостью от нового приобретения — пластинки с автографом Кайли Миноуг.

Ольга Бузова расширяет свою коллекцию виниловых пластинок с автографами знаменитостей
Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Коллекция певицы уже включает винилы с подписями таких звёзд, как Майкл Джексон и Уитни Хьюстон. Бузова также выразила мечту о добавлении пластинки с автографом Фредди Меркьюри. Она также недавно выступила с песнями группы Queen, что вызвало разнообразные реакции среди её поклонников.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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