Готовим вкусный прохладительный напиток из зелёного чая с цитрусовыми и газировкой

Как приготовить игристый фруктовый зелёный чай

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Зелёный чай — находка для людей, заботящихся о своём здоровье. Этот игристый фруктовый зелёный чай, который готовится с добавлением апельсина, лайма и лимона, понравится каждому.

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Ингредиенты

6 пакетиков зелёного чая

1 апельсин

1 столовая ложка цедры лимона

3 стакана воды

1 лайм

Газировка

1/2 стакана кубиков льда

Приготовление

Залейте кипятком пакетики зелёного чая в чайнике, накройте крышкой и потомите три минуты. Достаньте чайные пакетики и отожмите. Нарежьте апельсин и лайм. Смешайте чай с нарезанной кожурой апельсина, лайма и лимона в большом кувшине, дайте ему остыть минимум два часа. Добавьте содовую. Разлейте по бокалам, наполненным льдом.