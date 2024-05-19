Готовим вкусный прохладительный напиток из зелёного чая с цитрусовыми и газировкой
Как приготовить игристый фруктовый зелёный чай
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Зелёный чай — находка для людей, заботящихся о своём здоровье. Этот игристый фруктовый зелёный чай, который готовится с добавлением апельсина, лайма и лимона, понравится каждому.
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 6 пакетиков зелёного чая
- 1 апельсин
- 1 столовая ложка цедры лимона
- 3 стакана воды
- 1 лайм
- Газировка
- 1/2 стакана кубиков льда
Приготовление
- Залейте кипятком пакетики зелёного чая в чайнике, накройте крышкой и потомите три минуты.
- Достаньте чайные пакетики и отожмите. Нарежьте апельсин и лайм.
- Смешайте чай с нарезанной кожурой апельсина, лайма и лимона в большом кувшине, дайте ему остыть минимум два часа. Добавьте содовую. Разлейте по бокалам, наполненным льдом.
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